Potukle se učiteljice u Požegi: 'To ne služi na čast našoj školi'

U Osnovnoj školi Dobriša Cesarić u Požegi u četvrtak ujutro potukle su se dvije učiteljice.

Prema prvim informacijama mlađa učiteljica (51) je prvo verbalno napala četiri godine stariju kolegicu, a potom ju napala fizički i nanijela joj je lakše tjelesne ozljede. O cijelom slučaju upoznata je policija koja je obavila razgovor s učiteljicama. U školi ne želi govoriti o razlozima zbog čega su se potukle, jer je još uvijek sve u fazi ispitivanja, no, rekli su da će protiv učiteljica biti će poduzete Zakonom previđene sankcije.

– Ne bi vam trenutno mogli nešto više reći, osim da će se sastati Školski odbor koji će razmotriti cjelokupnu situaciju, koja nimalo nije na korist školi i reputaciji koju ima. Svakako ćemo sankcionirati nedolično ponašanje djelatnica – rekli su u tajništvu škole, kojima nije nimalo drago zbog tog događaja posebno uoči najvećeg blagdana u kršćana, Uskrsa.

- Na svu sreću, do incidenta je došlo u vrijeme dok su djeca na uskršnjem odmoru, jer bi to u protivnom to bio jako loš primjer učenicima - dodali su u školi.