Potvrđena optužnica za ubojstvo Luke Bančića, okrivljenik: 'Nisam kriv!'

Optužno vijeće splitskog Županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv Ante Rušića za ubojstvo Luke Bančića (22). Terete ga da ga je ubo nožem na ulici ispred hotela Corner nakon svađe, prenosi Dalmatinski portal.

Rušić i njegov brat žicali su novac ispred kafića kada je došlo do sukoba s Bančićem i njegovom ekipom. U naguravanju je okrivljenikov brat izvukao deblji kraj. On je otrčao kući po nož, vratio se i zvao Bančića da dođe i on. A mladić se sa svojom ekipom već zaputio put kuće i Siromašne. Vratio se, obojica su pali. Kada su se ustali, Rušić ga je ubo. Bančić je napravio još koji korak i pao. Nije mu bilo spasa.

I Rušić je danas sudjelovao u sjednici optužnog vijeća. Sve je pratio video vezom iz zatvora u Šibeniku. I dalje tvrdi da nije kriv. Obranu još nije iznio. Slučaj je sada spreman za suđenje.