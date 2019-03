'Povećanje cijene izgradnje rotora? To pitajte Grad Zagreb'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u utorak da je povećanje cijene rekonstrukcije zagrebačkog rotora na 331,6 milijuna kuna s prvobitnih 250 milijuna kuna pitanje za Grad Zagreb, no, kako je rekao, riječ je o novcu iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezije iz fondova Europske unije, a projekt je na evaluaciji u ministarstvu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije raspisalo natječaj za taj projekt niti je ugovaralo projekt, dodao je odgovarajući na upit novinara jesu li sto posto osigurana financijska sredstva za zagrebački rotor.

"Novca ima, mi smo na 80 posto ugovorenih sredstava iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezije, još imamo 20 posto - tako da će biti novca ne samo za taj, nego i za neke druge projekte", rekao je Butković.

Na novinarski upit kako komentira podatak da je cijena zagrebačkog rotora narasla, ministar je rekao kako je to pitanje za Grad Zagreb.

Konačna cijena rekonstrukcije remetinečkog rotora zaključena je na 331,6 milijuna kuna. Kako su prošlih dana pisali neki mediji, da je cijena povećana, vidi se iz ugovora koji će, kada prođe zagrebačku Gradsku skupštinu, potpisati zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i ministar prometa Oleg Butković.

"Ono što znam o tom projektu je da je on trenutačno na evaluaciji u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Mi smo iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezije na 80 posto ugovorenih sredstava i činjenica je da postoji zahtjev, odnosno došla je prijava za taj projekt. Ljudi u Upravi za europske fondove u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture to kontroliraju. Što se tiče cijene projekta, ne mogu vam to komentirati, to je pitanje za Grad Zagreb", ponovio je Butković.

Ministar Butković obišao je u utorak u Kaštelima gradilište na kojem se proširuje putnički terminal splitske Zračne luke.

