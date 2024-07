Povezivali su ga sa zloglasnim Pink Pantherima, na sudu tvrdi: 'Nisam minirao taj bankomat'

Nisam ni bio na mjestu događaja, imam alibi. U to sam vrijeme bio pod tajnim nadzorom policije, nadzirali su me, snimali čak i dronom. Zbog toga sam tih dana bio pod stresom. Kad me nazvala supruga Ilije Jerkovića i rekla da je uhićen udaljio sam se jer imam loših iskustava od ranije s policijom, govorio je na Županijskom sudu u Zagrebu Marko Sudac (44), čovjek kojega su povezivali s zloglasnom bandom Pink Panther i koji je 2016., pisali su mediji, pobjegao iz švicarskog zatvora.

Terete ga da je s Ilijom Jerkovićem (38) 4. srpnja 2022. u 3.15 sati minirao bankomat u Mihovljanu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Planove im je omeo brz dolazak policajaca pa su se obojica dali u bijeg. Iliju su vrlo brzo uhvatili, a Sudac je, tvrdi tužiteljstvo, sjeo u Škodu Octaviju te pokušao pregaziti policajca koji se bacio na auto. Policajac je prošao s lakšim ozljedama, a Marko 'zaradio' prijavu i za pokušaj teškog ubojstva. Obojicu, Marka i Iliju, terete za pokušaj teške krađe. U potrazi za Markom na cestama su bile policijske blokade s dugim cijevima, a tražili su ga i helikopterom. Sedam dana kasnije uhićen je na području zagrebačkog Črnomerca kod člana obitelji.

Nakon što su raznijeli bankomat u Mihovljanima upali su u policijsku zasjedu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Iznoseći obranu, Sudac je objasnio i kakva je to negativna iskustva imao s policijom.

- Tijekom 2018. sam dva mjeseca bio u bijegu nakon što je Ilija uhićen u zadru. Ja sam u to vrijeme bio na Krku s obitelji i nakon što sam čuo da je uhićen, uplašio sam se i pobjegao. Javio sam se odvjetniku, koji je za mene bio na tri pretrage. Zvao je sve tri policijske uprave na području kojih su bile pretrage i rekli su mu da protiv mene nema tjeralice i da me ne traže. da sam se javio, možda bih nepravedno bio i osuđen - pričao je Marko. Kazao je i kako se od 2014. liječi u više bolnica kod više liječnika zbog niza dijagnoza te je dosad bio na raznim psihijatrijskim i psihologijskim terapijama.

Kao dokaz za to, u spis je predao opsežnu medicinsku dokumentaciju.

- Zbog niza tih događaja, moje zdravlje je katastrofalno narušeno kao i zdravlje moje obitelj. Ja i moja obitelj dobro smo materijalno zbrinuti, imam firmu i stambeno sa zbrinut te nema nikakve osnove da bih činio ovakva kaznena djela. Imam i više od 15 godina radnog staža, a u postupku sam rješavanja mirovine zbog zdravstvenih teškoća i tjelesnih oštećenja. Godinama pokušavam nadoknaditi obitelji vrijeme koje sam izgubio - kazao je Sudac.

Za razliku od njega, Jerković je rekao da djelo priznaje u cijelosti, no da ne želi odgovarati na pitanja.

- U to vrijeme nisam bio sav svoj zbog svoje situacije. Čekanje na izdržavanje kazne uz obiteljsku situaciju bio mi je okidač za ovo kazneno djelo. Trenutno sam na izdržavanju dvogodišnje kazne zatvora. Svjestan sam što sam napravio i ne bih to nikad ponovio. Promijenio sam se kao čovjek. Uzoran sam zatvorenik s ocjenom naročito uspješan te sam boravkom u zatvoru zaslužio i maksimalne pogodnosti. Ja i supruga zarađujemo normalno, za pristojan život te više nikad neću ponoviti ovakvo kazneno djelo. Svjestan sam da me čeka kazna i u ovom predmetu, no zbog svega molim sud da bude blag - zavapio je Jerković, koji nije želio odgovarati na pitanja.

I bio bi to kraj postupka da sud nije prihvatio prijedlog Sučeve obrane da se provede vještačenje, temeljem opsežne medicinske dokumentacije, kako sve navedene dijagnoze utječu na njegovo stanje, konkretno njegovu raspravnu sposobnost.