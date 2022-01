Oko 70 milijuna Amerikanaca bili su u subotu na udaru "povijesne" snježne oluje na sjeveroistoku Sjedinjenih Država, gdje je snažan ledeni vjetar zaustavio promet i usmrtio vozačicu automobila na sjeveru New Yorka.

New York se probudio pod desetak centimetara snijega, a ulicama je fijukao neobično jak vjetar.

Novi gradonačelnik New Yorka Eric Adams posjetio je u subotu ujutro četvrt Bronx, gdje je pozvao sugrađane da ostanu kod kuće upozorivši ih da je "majka priroda sklona činiti što joj se prohtije".

Za države New York i New Jersey proglašeno je izvanredno stanje, a guvernerica New Yorka Kathy Hochul pozvala je stanovnike da ne izlaze bez velike potrebe, ali da ipak napune automobilske spremnike gorivom i osiguraju zalihe vode i deke.

Na sjeveru newyorške metropole, na Long Islandu, već je 25 cm snijega. Područne željezničke linije djelomično su prekinute, a jedna je žena pronađena mrtva u svom automobilu, objavila su tamošnja glasila.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) predviđa udare vjetra od 80 do 120 km/h i upozorila je na "gotovo nemoguće uvjete u prometu" na sjeveroistoku SAD-a.

NWS ujedno prognozira polarne temperature u noći sa subote na nedjelju i prekid u opskrbi električne energije, uobičajen svaku zimu kada elektrovodovi pucaju pod naletom vjetra i težinom snijega.

U subotu je otkazano oko 3.500 letova u dolasku i odlasku i 700 za nedjelju, objavio je FlightAware.

Ovo je druga snježna oluja ove godine na američkom sjeveroistoku, nakon one početkom siječnja kada je bili zahvaćeno područje od Georgije pa sve do Quebeca.