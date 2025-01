Povijesna zimska oluja: Veći dio juga SAD-a pokriven ledom

Pojas hladnoće proteže se od Houstona preko New Orleansa i floridskog Panhandlea do obale Karolina, blokirajući putnike na zatvorenim autocestama i dovodeći gradove gotovo do zastoja od utorka, sa snijegom, susnježicom i ledenom kišom. Zimska oluja preko noći je dospjela na more nakon što je ostavila rekordne nakupine snijega diljem regije.

U Miltonu na Floridi palo je 23 cm snijega, dok je New Orleans prekriven slojem od 20 cm snijega, a 23 cm napadalo je na dijelovima Outer Banksa u Sjevernoj Karolini.

Yancy Roberts, prodavač u trgovini Freret Hardware u New Orleansu, rekao je da je u četvrtak ujutro hodao osam blokova do posla kroz hrpe snijega, klizeći po ledu, te da je jednom pao na poledici koju nije vidio.

"Grad se još nije otopio", rekao je.

Na internetu se pojavila zimska bajka s fotografijama koje prikazuju djecu kako prave snježne anđele u Savani u Georgiji i koriste kajake kao sanjke u Pensacoli na Floridi. U Charlestonu, u Južnoj Karolini, ledenice vise sa sveprisutne španjolske mahovine koja prekriva grane stabala diljem juga.

Kameron Tanner, 27-godišnja stanovnica rođena na Floridi koja radi u kafiću Vice Society u Tallahasseeju, rekla je da nikada prije nije vidjela snježnu oluju ovakvih razmjera u tom području.

"Već se puno toga otopilo, ali još uvijek je jako sklisko", rekla je. "Ovdje svi nekako klize i klize."

Čak su i područja u kojima su se temperature u srijedu popele iznad nule i dalje opasna za putnike jer se snijeg ponovno ledi tijekom noći, stvarajući skliske ceste za putnike koji nisu navikli voziti u takvim uvjetima, izvijestila je državna meteorološka služba.

"Čak i danas, s temperaturama u tim područjima koja se penju prema 4 stupnja Celzijeva, snijeg i led će se ponovno smrzavati kada se temperature u petak vrate na -6 stupnjeva Celzijevih", rekao je meteorolog Richard Hurley iz Centra za vremensku prognozu NWS-a u College Parku, Maryland.

Rekordi za hladnoću izjednačeni su ili oboreni diljem juga u četvrtak, rekao je Hurley.

U Augusti, Georgia, živa je pala na -8,8 stupnjeva Celzijevih, dosegnuvši rekord za taj dan postavljen 1874. Tallahassee, glavni grad Floride, imao je hladnih -6,1 stupanj; Mobile, Alabama, imao je -7,2, a Gulfport, Mississippi -5 stupnjeva Celzijevih. Za te lokacije tipičnije su temperature između 15 i 20 stupnjeva Celzijevih, rekao je.

Brojne su škole zatvorene, uključujući floridsko državno sveučilište u Tallahasseeju.

Kašnjenja putovanja su se smanjila, ali je više od 1200 letova bilo otkazano ili odgođeno u SAD-u u četvrtak ujutro, prema stranici za praćenje Flightaware.com.

Najmanje desetak ljudi poginulo je zbog vremenskih nepogoda, izvijestili su dužnosnici, pri čemu je petero ljudi poginulo nakon nesreće s više vozila u utorak u okrugu Zavala u zapadnom Teksasu, a najmanje 7 ljudi umrlo je od izloženosti hladnoći u Teksasu, Alabami i Georgiji.