Dalmacija je do jutros bila odsječena od ostatka Hrvatske, sinoć je od 22 sata bio zabranjen sav promet iz unutrašnjosti prema Dalmaciji i obratno za sve kategorije vozila, a tek jutros u šest sati promet je otvoren samo za osobna vozila i to do čvora Sveti Rok i zatim državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina.

POGLEDAJTE VIDEO Snijeg u Solinu

Za dostavna vozila, autobuse, kamione, kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama još uvijek nema prohodne ceste prema Dalmaciji, a HAK upozorava vozače da ne idu na put ako ne moraju.

Vrhunac ledenog vala Dalmaciju je sinoć zahvatio oko 21 sat, snijeg je padao na cijelom splitskom području, uključujući Kaštela, zatim Dalmatinsku zagoru, a u Dugopolju su nanosi snijega bili i do 20 centimetara, javlja DalmacijaDanas.

POGLEDAJTE VIDEO Snijeg u Splitu

Bila je to povijesna meteorološka večer u Splitu. U najhladnijem trenutku večeri temperatura je na službenoj DHMZ postaji, onoj na Marjanu, izmjerila 0,4°C (zaokruženo 0°C). To je samo desetinka stupnja više od apsolutnog minimuma za travanj koji je izmjeren 8. travnja 2003.

Iako se radi tek o simboličnom snježnom pokrivaču, radi se o prvom znanom pokrivaču u travnju u znanoj povijesti.

U Kaštel Gomilici bila je prava snježna mećava uz orkanske udare bure do 120 km/h, a snijeg je padao i u Vodicama, te Šibeniku i u Brelima.

Zbog jakih udara vjetra na Dinari je osjet hladnoće bio čak -24 stupnja, piše DalmacijaDanas, a jug zemlje ne pamti kada je zadnji put pao snijeg u travnju.

Temperatura je, dok je padao snijeg, pala na 0, što također spada u rekordno niske temperature za Dalmaciju za ovo doba godine.