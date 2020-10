Povjerenstvo pokreće postupak protiv Miljenića i Pupovca zbog nesklada u prijavi imovine

Povjerenstvo za sukob interesa odlučivalo je i hoće li pokrenuti postupak protiv bivšeg HDZ-ovog ministra poljoprivrede i saborskog zastupnika Tomislava Tolušića, ali su odlučili kako to neće učiniti

<p>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokreće postupak protiv <strong>Orsata Miljenića</strong>, Predstojnika Ureda predsjednika te <strong>Milorada Pupovca</strong>, saborskog zastupnika i čelnika SDSS-a. </p><p>Protiv Miljenića se postupak pokreće zbog toga što, kad je stupio na ovu dužnost, u imovinskoj kartici nije prikazao dodatne prihode koje ostvaruje od Državnog sudbenog vijeća niti je pravilno upisao stanje s nekretninama. </p><p>- Provjerom izvješća o imovinskoj kartici utvrdili smo da ono što piše nije usklađeno s podacima koje smo mi pribavili. Preko podataka iz Porezne uprave utvrdili smo da Miljenić, kao član DSV-a, prima 3000 kuna mjesečno, ali to nije naveo u kartici. Kao ni neke dividende u ukupnom iznosu od 400 kuna, ali to je bitno manje od 10 posto od njegovih godišnjih primanja pa to u principu nije bio ni u obavezi - istaknula je <strong>Tončica Božić. </strong></p><p>Što se tiče stana u kojem Miljenić živi, nastavila je, u imovinskoj kartici je naveo površinu koja je drugačija od one u zemljišnim knjigama. </p><p>- Naveo je površinu od 110 kvadrata, a u zemljišnim knjigama se navodi 89,62 metra kvadratna. Miljenić je u svom očitovanju istaknuo kako je naveo kvadraturu temeljem etažacije, međutim, ne znamo je li ta etažacija izvršena, to nam nije dostavio. Naveo je i veliki broj kvadrata u katastarskoj općini Grad Zagreb površine 25.799 metara, u vlasništvu supruge, ali mislim da je tu nešto debelo promašio jer prema ZKP ulošku je tamo naveden nekakav put - istaknula je dodavši kako je propustio je staviti pašnjak na Cmroku površine od 25 kvadrata koji supruga ima u suvlasništvu s trećim osobama.</p><p>- Miljenić je potvrdio sve i rekao da će ispraviti, što je i učinio, no to ne umanjuje činjenicu da je povrijedio odredbe koje se odnose na ispunjavanje izvješća o imovinskom stanju - zaključila je.</p><p>U slučaju Pupovac, postupak se pokreće jer u imovinskoj kartici nije upisao točno prihode nevjenčane supruge, njezine dionice HT-a, svoje i njezino nasljedstvo te automobil. </p><p>- Povjerenstvo je izvršilo provjeru imovinske kartice od 2011. do 2018. godine te je utvrdilo određeni nesklad između imovine koje je prijavio i podataka do kojih je Povjerenstvo došlo - istaknuo je <strong>Davorin Ivanjek</strong> dodavši kako je nesklad prije svega utvrđen u prihodima nevjenčane supruge.</p><p>Pupovac je godinama navodio njezinu veću plaću od onoga što je Povjerenstvo dobilo od Porezne uprave, a nije naveo njezine ostale prihode koje je primila od Sabora, za rad u povjerenstvima i odborima, GONG-a, Fakulteta političkih znanosti, Zaklade Friedrich Ebert-Stiftung te od Hrvatskog društva skladatelja. </p><p>- Dužnosnik se očitovao da nije prijavio te prihode jer su bili daleko manji od godišnje plaće koje je ostvarivala pa je smatrao da ne predstavljaju značajnu promjenu u imovinskom stanju. Naveo je i kako su neki prihodi bili povremeni, a ne trajni pa je smatrao da ih ne mora unositi u imovinsku karticu jer također nisu imali značajnog utjecaja na imovinsko stanje nevjenčane supruge i njega - istaknuo je Ivanjek.</p><p>Nadalje, Povjerenstvo je utvrdilo i da nije prijavio njezin automobil Citroen C3, na što se očitovao da je auto oštećen čime mu je vrijednost manja od 30.000 kuna. Nije prijavio, dodao je, ni svoje ni njezine nekretnine, koje su naslijedili, kao niti da nevjenčana supruga ima 69 dionica HT-a.</p><p>- Što se tiče nekretnina koje je ona naslijedila, ističe da je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno tek 2018., a vezano za svoje nekretnine da zapravo nije ni znao da ih je naslijedio od pokojnog oca jer su ostale u posjedu brata i majke te da nikad nije primio rješenje o nasljeđivanju. Što se tiče dionica, istaknuo je da ih je greškom zaboravio unijeti - istaknuo je Ivanjek.</p><p>Povjerenstvo je odlučivalo i hoće li pokrenuti postupak protiv bivšeg ministra poljoprivrede i saborskog zastupnika, <strong>Tomislava Tolušića</strong>, na temelju prijave građanina koju su zaprimili, ali su odlučili kako postupak neće pokrenuti. </p><p>- Prijava je osobnoj razini i osoba koja ga je prijavila navela je da nam se obraća kao poljoprivrednik i da je zgrožen činjenicom da smo ministru poljoprivrede dali suglasnost da se može javiti na natječaj ruralnog razvoja. Osoba navodi da se i ona javila na jednu mjeru, a kako je njezin bračni drug zaposlenik Ministarstva poljoprivrede, ishodio je suglasnost nadređenih da se prijavi. Navodi, nadalje, da im je na više načina prijetio pa su od prijave ipak odustali potpisavši dobrovoljno odustajanje - istaknula je Božić dodavši kako je ta osoba sve prijavila i USKOK-u iz kojeg su odgovorili da nije došlo do zlorabe ovlasti i položaja te da nije napravljeno nikakvo kazneno djelo. </p><p>- Mi smo osobi uzvratili mailom da nam detaljnije pojasni, ali već više od dva i pol mjeseca nikakav odgovor nismo dobili - rekla je. </p><p>Predsjednica Povjerenstva, <strong>Nataša Novaković</strong>, istaknula je kako Povjerenstvo nije moglo utvrditi istinitost navoda o prijetnjama niti je to uloga Povjerenstva. Stoga postupak protiv Tolušića neće pokrenuti.</p>