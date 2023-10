Povjesničar Goldstein: 'Svjetska diplomacija je dvolična. Nitko nije nigdje spomenuo Hamas'

Povjesničar Ivo Goldstein komentirao je rezoluciju Ujedinjenih naroda "Zaštita civila i pridržavanje pravnih te humanitarnih obveza“ i rat na Bliskom istoku u Dnevniku HRT-a.

Rekao je kako smatra da je Hrvatska donijela dobru odluku tako što je glasala protiv rezolucije UN-a kojom se traži trenutačno, trajno i održivo humanitarno primirje u Gazi.

- Činjenica jest da ova rezolucija poziva na humanitarnu pomoć, prekid vatre, ali ona nema nikakvu provedbenu snagu i nakon nje se ništa nije dogodilo - operacije se i dalje nastavljaju. Ne samo da Izrael nastavlja svoju ofenzivu, već i Hamas raketira izraelske gradove. Ništa se ne bi dogodilo da je Hrvatska ostala suzdržana. Ovo je, rekao bih, negativna dvoličnost svjetske diplomacije - 120 država je glasalo za tu rezoluciju, a niti jednom riječju se nije spomenuo Hamas - rekao je pa dodao kako Hamas već desetljećima gradi svoje vojne, obavještajne i političke efektive u blizini škola, bolnica, vrtića, u civilnim zgradama gdje žive tisuće ljudi.

- Imate vrlo jasne dokaze da su posljednjih dana minobacačima pucali iz primjerice kuhinja. U trenutku kada se to događa, kada oni koriste civilnu infrastrukturu u vojne svrhe, to postaju legitimni vojni ciljevi - rekao te dodao kako mu je žao svakog izgubljenog života, ali da to treba prepisati Hamasu i njihovoj zločinačkoj ideologiji koja ide za uništenjem Izraela.

- To je zapravo tragedija palestinskih civila. Oni nisu, kao ni oni u Gazi, nisu Hamas - 70% njih ne prihvaća Hamas. Treba znati da je Hamas 2007. došao na vlast protiv Fataha, konkurentske palestinske umjerenjačke skupine, tako da je vojno uzeo vlast. To je jedna stravična teroristička organizacija, s njima nema kompromisa, oni su jednostavno takvi - podsjeća.