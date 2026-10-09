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BAKTERIJA

Povlači se Dalmatinska panceta

Piše HINA,
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Povlači se Dalmatinska panceta
Šibenik: Raznovrsna ponuda na gradskoj tržnici | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu

Državni inspektorat izvijestio je da je Mijukić-Prom pokrenuo opoziv proizvoda ",Dalmatinska panceta, narezak, 100 g” marke "Okusi zavičaja“ s rokom trajanja 15. prosinca 2026., lot L918M0H, zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes u proizvodu, objavila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

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Proizvođač navedenog proizvoda je Mijukić-Prom, Runović 242, Runović, Hrvatska, a na tržište ga stavlja Lidl Hrvatska.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima, a iz Lidla navode da ga se može vratiti u bilo koju njihovu trgovinu uz povrat novca, neovisno o predočenju računa.

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