Riječ je o nekoliko proizvoda Aptamil hrane za dojenčad
Povlači se nekoliko proizvoda hrane za dojenčad zbog toksina
Iz Državnog inspektorata u srijedu su izvijestili o opozivu nekoliko proizvoda "Aptamil" hrane za dojenčad zbog utvrđenog toksina cereulida.
Riječ je o proizvodima: Aptamil AR 2 mlijeko za djecu (regurgitacija) 400 grama (lot broja 20261106, s istekom roka 6. studenoga 2026.), pet proizvoda Aptamil pronutra 3 mlijeko za djecu 800 grama (lot broja 20260619 s istekom roka 19. lipnja 2026., lot broja 20260718 s istekom roka 18. srpnja 2026., lot broja 20260910 s istekom roka 10. rujna 2026., lot broja 20261129 s istekom roka 29. studenoga 2026. i lot broja 20261218 s istekom roka 18. prosinca 2026.).
Također, povlači se pet proizvoda Aptamil pronutra 2 mlijeko za djecu 800 grama (lot broja 20260619 s istekom roka 19. lipnja 2026., lot broja 20260719 s istekom roka 19. srpnja 2026., lot broja 20260908 s istekom roka 8. rujna 2026., lot broja 20261130 s istekom roka 30. studenoga 2026. i lot broja 20261219 s istekom roka 19. prosinca 2026.).
Povlače se i dva proizvoda Aptamil pronutra 1 mlijeko za djecu 800 grama (lot broja 20260727 s istekom roka 19. lipnja 2026., lot broja 20260719 s istekom roka 19. srpnja 2026., lot broja 20260908 s istekom roka 8. rujna 2026., lot broja 20261130 s istekom roka 30. studenoga 2026. i lot broja 20261219 s istekom roka 27. srpnja 2026. te lot broja 20261127 s istekom roka 27. studenoga 2026.
Također, dva proizvoda Aptamil pronutra 2 od 1,2 kilograma (2x600) lot broja 20261212 isteka roka 12. prosinca 2026. i lot broja 20270218 s istekom roka 18. veljače 2027., te jedan proizvod Aptamil pronutra 1 od 1,2kg (2x600) lot broja 20261211 s istekom roka 11. prosinca 2026.
U Državnom inspektoratu navode da ti proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu.
Dobavljač proizvoda je Nutricia Export BV, Lange Kleiweg 6, RIJSWIJK, Nizozemska.
Distributer je AWT International d.o.o., Slavonska avenija 52a, Zagreb.
