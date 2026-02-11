Obavijesti

BUDITE NA OPREZU

Povlači se nekoliko proizvoda hrane za dojenčad zbog toksina

Piše HINA,
Foto: Aptamil

Riječ je o nekoliko proizvoda Aptamil hrane za dojenčad

Admiral

Iz Državnog inspektorata u srijedu su izvijestili o opozivu nekoliko proizvoda "Aptamil" hrane za dojenčad zbog utvrđenog toksina cereulida. 

Riječ je o proizvodima: Aptamil AR 2 mlijeko za djecu (regurgitacija) 400 grama (lot broja  20261106, s istekom roka 6. studenoga 2026.), pet proizvoda Aptamil pronutra 3 mlijeko za djecu 800 grama (lot broja 20260619 s istekom roka 19. lipnja 2026., lot broja 20260718 s istekom roka 18. srpnja 2026., lot broja 20260910 s istekom roka 10. rujna 2026., lot broja 20261129 s istekom roka 29. studenoga 2026. i lot broja 20261218 s istekom roka 18. prosinca 2026.).

Također, povlači se pet proizvoda Aptamil pronutra 2 mlijeko za djecu 800 grama (lot broja 20260619 s istekom roka 19. lipnja 2026., lot broja 20260719 s istekom roka 19. srpnja 2026., lot broja 20260908 s istekom roka 8. rujna 2026., lot broja 20261130 s istekom roka 30. studenoga 2026. i lot broja 20261219 s istekom roka 19. prosinca 2026.).  

Povlače se i dva proizvoda Aptamil pronutra 1 mlijeko za djecu 800 grama (lot broja 20260727 s istekom roka 19. lipnja 2026., lot broja 20260719 s istekom roka 19. srpnja 2026., lot broja 20260908 s istekom roka 8. rujna 2026., lot broja 20261130 s istekom roka 30. studenoga 2026. i lot broja 20261219 s istekom roka 27. srpnja 2026. te lot broja 20261127 s istekom roka 27. studenoga 2026.

Također, dva proizvoda Aptamil pronutra 2 od 1,2 kilograma (2x600) lot broja 20261212 isteka roka 12. prosinca 2026. i lot broja 20270218 s istekom roka 18. veljače 2027., te jedan proizvod Aptamil pronutra 1 od 1,2kg (2x600) lot broja 20261211 s istekom roka 11. prosinca 2026.

U Državnom inspektoratu navode da ti proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu.

Dobavljač proizvoda je Nutricia Export BV, Lange Kleiweg 6, RIJSWIJK, Nizozemska.

Distributer je AWT International d.o.o., Slavonska avenija 52a, Zagreb. 

