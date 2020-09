Povukli lijek bez kojeg Ena Šarac (25) pada u komu...

Na tržištu postoje tablete istog sadržaja i drugi zamjenski lijekovi no, oni kod Ene ili ne djeluju ili izazivaju neželjene nuspojave, kaže majke Ene Šarac. Iz Njemačke im stiže par pakiranja, ali traže trajno rješenje

<p>Prije tri mjeseca sa hrvatskog je tržišta povučen lijek Minirin, sprej za nos, kojega proizvodi tvrtka Ferring GmbH nakon što je uočena neispravnost u kakvoći lijeka. Minirin je indiciran za liječenje centralnog dijabetes insipidusa i renalnu sposobnost koncentracije. On je doslovce od životnog značaja za Osječanku <strong>Enu Šarac</strong> koja ga zbog niza svojih oboljenja koristi već 18 godina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena je lani pričala kako želi biti doktorica</strong></p><p>Sada su se Ena i njena obitelj našli u problemu jer niti jedan drugi zamjenski lijek Eni ne odgovara.</p><p>- Obzirom da Ena nema hipofizu koja kontrolira mokrenje, taj lijek to radi za nju. Uzima ga dva puta dnevno. Ako ga ne uzme, izmokri doslovce svu tekućinu iz tijela, padnu vrijednosti kalija i natrija, i Ena padne u komu. Bez tog spreja ona doslovce ne može živjeti. Na tržištu postoje tablete istog sadržaja i drugi zamjenski lijekovi no, oni kod Ene ili ne djeluju ili izazivaju neželjene nuspojave. Kako je ona po svemu specifična, oko čega se slažu i njeni liječnici, tako je i po ovome. Naprosto joj drugi slični lijekovi ne djeluju - kaže Enina mama Biserka koja je, kao i mnogo puta do sada, iskoristila društvene mreže i zavapila za pomoć nakon što su saznale da niti u jednoj ljekarni u Hrvatskoj više nema Minirina.</p><p>Naime, čim su na Facebooku objavili da Eni treba sporni lijek, javili su se ljudi koji žive u Njemačkoj i osigurali joj nekoliko pakiranja lijeka.</p><p>- Ovaj lijek se kod nas nabavljalo preko recepta, a tako se daje pacijentima i drugdje. Mi smo imali zalihu od par kutija no, Ena je neke dala drugim pacijentima kojima je trebao i ostali smo na jednom rezervnom spreju. Da smo znali da će biti povučen, osigurali bismo zalihu jer nemamo drugu opciju. Doduše, i Ena je primijetila da je oslabio jer ga je obično špricala u nos dva puta dnevno, a sada mora tri puta. Jedan sprej obično joj traje sedam dana. Spremni smo na bilo kakav način nabavke tog lijeka, ali da to bude dugoročno moguće jer Eni on stalno treba. Zahvalni smo ženi iz Njemačke koja je otišla svojoj liječnici i zatražila na recept dva komada. Dobila ih je i sada nam ih šalje - dodaje mama Biserka koja će se za pomoć javiti i hrvatskoj Agenciji za lijekove da provjeri da li je moguće iznaći neko rješenje.</p><p>Inače, na tržištu su dostupni drugi lijekovi s djelatnom tvari desmopresin, u drugim jačinama i drugog farmaceutskog oblika. HALMED je do sada za potrebe pojedinačnih pacijenata davao suglasnost za izvanredni unos lijekova iz drugih država članica EU" naveli su u dopisu iz <strong><a href="https://www.halmed.hr/Novosti-i-edukacije/Novosti/2020/Obavijest-o-povlacenju-svih-serija-lijeka-Minirin-10-mikrograma-po-potisku-sprej-za-nos/2405/">HALMED-a.</a></strong></p><p>- Probala sam uzimati lijek koji je zamjenski ali sam završila na intenzivnoj. Doktor kaže da je to zbog pareze želudca i ostalih dijagnoza koje onemogućuju njegovu apsorpciju. Da sam normalan pacijent, ne bi bilo tih problema, ali nisam - komentirala je u svom 'zezantskom' stilu na Facebooku Ena.</p>