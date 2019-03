Požar blokirao ulaze: Majku i njezinu djecu nisu mogli spasiti

Beba je podlegla ozljedama u bolnici. Djeca u dobi od četiri, pet i sedam godina umrla su u kući s majkom. Još četvero je primljeno u bolnicu s težim ozljedama.

Izjavila je to policijska glasnogovornica Alexandra Federi u njemačkom Nürnbergu, gdje je u subotu izbio strašan požar. Buknuo je malo prije tri ujutro u obiteljskoj kući u ulici Industriestraße u gradskom dijelu Sandreuth. Dok su došli vatrogasci, cijela kuća je već bila u plamenu. Požar je blokirao sve ulaze te se nisu mogli probiti do majke i njezine djece. Kad su uspjeli doći do njih, pokušali su ih reanimirati. Jedina živa ostala je beba koja je prebačena u bolnicu, ali nije uspjela preživjeti noć. Kako nam je rekao Adrian Muhlbauer iz njemačkog portala Bild, u kući su živjele tri generacije. Baka i djed, njihova kći (41), sin (28) sa svojom suprugom (34) i petero djece, od kojih je samo jedno preživjelo. Iz policije su nam rekli kako se radi o obitelji koja je imigrirala iz Hrvatske u Njemačku.

[video: 1204801 / Majka i četvero djece poginuli u požaru: 'To je hrvatska obitelj']

- Nalaze obdukcije očekujemo danas, ali kako se radi o više ljudi, mogli bismo čekati i nekoliko dana. Znamo da je formirana specijalna komisija ‘Sandreuth’, koja će istražiti cijeli slučaj - rekao nam je Muhlbauer. To je potvrdila i glasnogovornica policije koja tvrdi kako se u komisiji nalazi deset službenika, od kojih su nekoliko stručnjaci za požare.

- Za sada možemo reći kako nije bilo naznaka paleži. Kuća je gotovo izgorjela do neprepoznatljivosti i jako je teško pronaći tragove koji bi nam pomogli - rekla je Federi. Dodala je da pokušavaju otkriti jesu li u kući bili ugrađeni detektori dima. Prema zakonu koji je Njemačkoj stupio na snagu prošle godine, svaka spavaonica i hodnik u kući moraju imati detektor dima. Tragedija je pogodila cijelu zajednicu. Ljudi su se okupili u gradskoj skupštini, gdje im je pružena i psihološka pomoć, a oglasio se i gradonačelnik.

- Duboko smo pogođeni događajem. Ovakav požar s tragičnim posljedicama je neizrecivo tužan. Takav katastrofalni požar nije se dogodio u Nürnbergu već desetljećima. Naša iskrena sućut obitelji - rekao je gradonačelnik Ulrich Maly.

Susjed obitelji, koji iza njihove kuće vodi pekaru, kaže kako je kod njih svako jutro dolazio djed koji ih je molio da mu daju ostatak kruha. Nije puno govorio, ali znao je dobro njemački. Dodao je da se ostatak obitelji držao za sebe, ali nisu radili probleme susjedima.