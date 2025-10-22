Pucnjava i požar u Vučićevom 'ćacilendu' u centru Beograda! 'Lezi dole, lezi - baci oružje!'

Veliki požar izbio je ispred Narodne skupštine Srbije u 'ćacilendu', mjestu gdje se okupljaju i borave Vučićeve pristaše.

Kako javlja Nova.rs, požar je izbio nakon pucnjave. Objavili su i snimku na kojoj se čuju pucnjevi, policajci trče prema šatoru...

Policija je vikala "Baci oružje, lezi dole, lezi dole"...

StartFragment N1 javlja kako je policija blokirala pristup dijelu Trga Nikole Pašića na kojem je došlo do pucnjave i požara. Navodno je uhićena jedna osoba.

Kurir navodi kako je 70-godišnjak uhićen zbog sumnje da je pucao u 57-godišnjaka. Tvrde da je napadač pucao, potom zapalio šator, a onda bacio šaku metaka u vatru.

Ranjeni 57-godišnjak, tvrdi Kurir, propucan je u nogu i nije životno ugrožen.

