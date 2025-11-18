Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima, što može biti vrlo opasno. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
Požar u zgradi Vjesnika i dalje se širi: Više od 50 vatrogasca na terenu, nitko ne smije u zgradu
Kroz prozore se, osim crvenih i narančastih, vidi kako suklja i plavi plamen. Temperature u zgradi su u užasno visoke.
Policija je počela micati ljude iz okolice Vjesnika. Postavljaju trake za slučaj da se nešto počne urušavati, ali i kako bi hitne službe mogle normalno prolaziti. Sa zgrade cijelo vrijeme padaju zapaljeni predmeti.
Kako vidimo na terenu, pozvani su i 'pauci' Zagrebačkog holdinga koji miču nepropisno parkirane automobile uz hidrante. Cijelo vrijeme padaju zapaljeni dijelovi sa zgrade na okolno područje. Vatrogasci daju sve od sebe da spriječe širenje požara.
"Zaprimljena je dojava građana o pojavi gustog crnog dima i vidljivog plamena koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Vatrogasne snage započele su gašenje odmah po dolasku na mjesto intervencije. Požar se širi vertikalno te zahvaća više katova i krovište, zbog čega je zatraženo uključivanje dodatnih snaga i tehnike. Angažirane snage su JVP Grada Zagreba: 16 vozila, 44 vatrogasca i DVD postrojbe: 4 vozila, 9 vatrogasaca", izvijestili su vatrogasci.
"Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", dodaju.
Kako doznajemo s terena, stanje je sve gore i vatra se sve više širi.
Uza sve, vani je kiša i opasno vrijeme. Požar se širi i prema donjem dijelu zgrade te je plamen rasprostranjeniji.