Požar u zgradi Vjesnika i dalje se širi: Više od 50 vatrogasca na terenu, nitko ne smije u zgradu

VATRA SE ŠIRI

"Zaprimljena je dojava građana o pojavi gustog crnog dima i vidljivog plamena koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Vatrogasne snage započele su gašenje odmah po dolasku na mjesto intervencije. Požar se širi vertikalno te zahvaća više katova i krovište, zbog čega je zatraženo uključivanje dodatnih snaga i tehnike. Angažirane snage su JVP Grada Zagreba: 16 vozila, 44 vatrogasca i DVD postrojbe: 4 vozila, 9 vatrogasaca", izvijestili su vatrogasci.

"Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", dodaju.