Požari bjesne oko Berlina, više od 500 ljudi morali evakuirati

Šumski požar koji se proširio 50 kilometara jugoistočno od Berlina dodatno komplicira staro streljivo iz Drugog svjetskog rata koje i dalje leži zakopano u šumama, a zbog vatrene stihije moglo bi eksplodirati.

Zbog širenja požara svoje su domove morali napustiti stanovnici tri sela, a ukupno je evakuirano više od 500 ljudi, piše Independent. Požar je zahvatio oko 400 hektara šume.

400 hectares of forest went up in flames outside Berlin - one of the biggest forest fires in its postwar history.https://t.co/vQWRg16YzJ