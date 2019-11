Požari haraju danima, uginule stotine koala, a najgore slijedi

Od gotovo 80 požara na istočnoj obali Australije, čak ih je 40 izvan kontrole, a hitne službe upozoravaju da će se katastrofalni uvjeti dodatno pogoršati tijekom dana s vjetrovima koji pušu prema većim gradovima, prenosi NY Times.

Više od 100.000 domova je u opasnosti u sljedećim danima zbog strahovite kombinacije suše, vrućina i snažnih vjetrova u Novom Južnom Walesu, australskoj najmnogoljudnijoj državi.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Očekuje se da će se uvjeti pogoršati, ali ima još dosta da dosegnu potencijal iz prognoze - rekao je vatrogasni načelnik Shane Fitzsimmons i dodao da si ne smiju dozvoliti da izgube oprez.

Based on the latest forecast, we have mapped where fires on the north coast are likely to spread during tomorrow's dangerous weather. The red shows the predicted spread of fire. Check https://t.co/NXTTCbYtYQ for detailed information, advice and maps. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/gVstnWDrxC