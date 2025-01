Požari u Kaliforniji: I dalje gore velike površine, 16 poginulih

VJETROVI SLABIJE PUŠU

Vatrogasci su konačno počeli kontrolirati dva velika požara na istočnoj i zapadnoj strani Los Angelesa nakon što su se žestoki vjetrovi koji su danima rasplamsavali požare smirili.

Foto: RINGO CHIU/REUTERS

Vatrogasci su objavili kako su napravili napredak u gašenju najvećeg požara Palisades. Zadovoljni su jer se njegovi rubovi nisu dalje širili. Vjetrovi Santa Ana koji su gašenje činili gotovo nemogućim, sada su slabiji, ali bi mogli pojačati narednih dana. Ipak, vatrogasci kažu kako će vjetrovi promijeniti smjer i to bi to u konačnici moglo dovesti do toga da se požar Palisades ugasi.