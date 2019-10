Pozdravite se sa suncem, stiže nam zahlađenje, moguć i snijeg

Nakon što je danas još bilo suho i relativno toplo diljem Hrvatske, noćas nas očekuje promjena vremena koja vas sigurno neće razveseliti, osim pokoju baku koja čeka da hladnoća 'pobije viruse i bakterije'.

Državni hidrometeorološki zavod tako javlja da će u većini krajeva biti pretežno oblačno s povremenom kišom dok će danju biti osjetno hladnije.

- Kiše će biti osobito poslijepodne te najviše na zapadu, a na sjevernom Jadranu mogući su i izraženiji pljuskovi i grmljavina. U južnoj Dalmaciji sunčanije i uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a na sjevernom Jadranu će bura prema kraju dana jačati na jaku do olujnu, osobito podno Velebita, javlja DHMZ.

- Drugdje na Jadranu prolazno će puhati do umjereno jugo i jugozapadnjak, ponegdje i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 16 °C. Najviša dnevna većinom između 10 i 15, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije 16 i 22 °C.

Foto: METEO.HR

HRT u svojoj prognozi navodi da u utorak u gorju možemo očekivati i snijeg - najprije samo u najvišim dijelovima Gorskoga kotara, a tijekom srijede vjerojatno i u nižem gorju, te u Lici. Na Jadranu će od utorka do petka prijepodne dodatno pojačavati bura koja će podno Velebita ometati i vožnju.

Temperature bi ispod 10 Celzija trebale biti veći dio tjedna, a trenutni podaci kažu da bi sljedeći vikend trebao opet donijeti nešto više temperature