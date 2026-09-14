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POŽEGA Gotovo istraživanje oko ubojstva, uhićenom našli drogu

Piše Bogdan Blotnej,
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POŽEGA Gotovo istraživanje oko ubojstva, uhićenom našli drogu
Foto: Davor Puklavec/Pixsell - ilustracija
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Motiv obračuna i ubojstva u subotu u obiteljskoj kući u mjestu Radovanci je zasad nepoznat. Neslužbeno doznajemo da su obojica od ranije poznati policiji.

Osumnjičeni 26-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku nakon što je policija jučer dovršila istragu oko ubojstva u mjestu Radovanci sjeverno od Požege.

Kako su utvrdili, sumnjaju kako je on u suboru ujutro u kući nožem ubio 37-godišnjaka. Kad je policija ušla u unutra, sve je bilo u krvi. Kod njega su pronašli još 1,3 grama marihuane, zbog čega su ga i prekršajno prijavili.

Motiv je zasad nepoznat, no neslužbeno obojica su od ranije poznati policiji.

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