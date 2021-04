Dali smo priliku ministru Berošu da reagira onako kako bi bilo fer i korektno prema svim građanima Hrvatske, koji na svojoj koži osjećaju posljedice njegovog nerada, i da sam da ostavku, ali nažalost on to nije prihvatio i zato mi krećemo u njegov opoziv, poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin nakon ponovnog sastanka oporbe u Saboru na kojem su dogovorili kako će inicijativu za opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša uputiti u proceduru idući tjedan, 4. svibnja.

Od prošlog tjedna kad je SDP najavio pokretanje ove inicijative, naglasio je Grbin, u zdravstvenom sustavu dogodio se potpuni kaos.

- Vidjeli smo raspad sustava cijepljenja, međusobne optužbe između Beroša i županija, Beroša i predsjednika Vlade, kao i Beroša i liječnika obiteljske medicine, doživjeli smo da u vrijeme pandemije bolnice ostanu bez lijekova, saznali smo da uz angažman osoba koje su obavljale posao na IT sustavu cijepi se postoji ozbiljna, ali ozbiljna sumnja za pogodovanje i nepotizam, da su se javne nabave namještale, da je cvjećarnica preko noći postala stručnjakinja za IT, a posljedica svega toga je ugroza života i zdravlja građana jer se ljudi naprosto ne mogu cijepiti - poručio je dodavši kako je potpuno jasno da nam ovakav ministar zdravstva ne treba.

- Beroš mora otići i zato je ovaj opoziv nužan - naglasio je.

'DORH treba sve analizirati oko sustava cijepi se'

Pozvao je i DORH da se uključi u istragu oko platforme cijepi se.

- Da analiziraju da li je u svemu ovome - od pogodovanja do nemara za funkcioniranje sustava cijepi se - došlo do ugrožavanja života i zdravlja ljudi. Jer ako se to dogodilo, onda ovdje postoje ozbiljni elementi kaznenog djela protiv sigurnosti i zdravlja ljudi. Zato pozivam DORH da to analizira. Mi kada pokrećemo opoziv ministra, naravno, mi ne govorimo o njegovoj kaznenoj nego političkoj odgovornosti, no ovdje se trebaju angažirati i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, ali i DORH - poručio je.

Istaknuo je kako opoziv ministra upućuju u proceduru idući tjedan kako bi izbjegli političke konotacije da se radi o predizbornoj aktivnosti.

- Predsjednik Vlade i predsjednik Sabora moći će samostalno odlučiti hoće li se o opozivu raspravljati prije lokalnih izbora, između prvog i drugog kruga ili nakon lokalnih izbora jer ova tema nije tema vezana uz izbore, nego uz svakodnevni život i zdravlje građana Hrvatske - naglasio je.

'Sustav ne funkcionira. Zamijenite ga drugim, angažirajte ozbiljne IT tvrtke'

Kaos u registru sustava cijepljenja, dodao je, uvelike ugrožava mogućnost RH da sudjeluje u zajedničkom projektu EU oko Covid putovnica.

- To je ozbiljan problem. Zbog toga upućujem apel prema Vladi i ministarstvu zdravstva - evidentno je da ovaj sustav ne funkcionira i nemojte prodavati priču da on samo ne radi kako treba. On ne funkcionira. Zamijenite ga drugim, u Hrvatskoj postoje ozbiljne IT tvrtke koje posluju diljem svijeta. Angažirajte ozbiljne ljude da naprave ozbiljan posao i to što prije. U protivnom riskiram, s jedne strane, ugrozu zdravlja i života naših građana, za koje nije evidentirano jesu li se cijepili, ali s druge strane dovodimo u pitanje i mogućnost gospodarskog oporavka. Jer ako registar ne bude bio u mogućnosti uklopiti se u europske sustave registracije cijepljenja, onda je upitno na koji način mi mislimo održati turističku sezonu - istaknuo je naglasivši kako tu odgovornost snose i predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar Beroš.

- Mora se osigurati funkcioniranje sustava. Ministar Beroš, dokazalo se, to nije u stanju i na njegovo mjesto pod hitno mora doći netko drugi tko će biti u stanju osigurati funkcioniranje sustava kako nam se ne bi, uz zdravstveni kolaps i sustava cijepljenja, dogodio još i ekonomski kolaps - rekao je



'Beroš treba otići, ali s njime i cijela Vlada'

Most će također podržati inicijativu SDP-a za smjenu Beroša, poručio je Nikola Grmoja.

- Već smo rekli da ministar Beroš ne može biti jedini Pedro koji će visjeti, odgovorna je cijela Vlada na čelu s Plenkovićem, on ga je i postavio na tu poziciju. Nije dobro za građane što se pokazuje da smo bili u pravu, kad je Vili bio super heroj jedini smo govorili da se pričeka završetak ove krize ili barem određeni protek vremena kako bismo mogli davati ocjene njegovog djelovanja - istaknuo je podsjetivši kako je Most jedina stranka u Saboru koja nije glasala za predaju ovlasti Stožeru.

- Na to smo ponosni, ali građani, nažalost, od toga nemaju ništa. Pokazuje se ponovno da smo bili u pravu, ali nadam se da će narod progledati i već na ovim izborima kazniti one koji su prouzročili ovakvo stanje i u zdravstvenom sustavu i u cijelom društvu - rekao je.

Beroš treba otići, ali s njime i cijela Vlada, naglasio je Grmoja.

- Kaže Grbin da Vlada treba pronaći nekog drugog tko će napraviti novu aplikaciju za cijepljenje. Ja se bojim da bi se dogodilo kao u onoj pjesmi Natali Dizdar "zamijenit ću te gorim" jer ova Vlada ne može napraviti posao kako treba. Vidimo da u svakom poslu kojeg odrađuju imamo određena pogodovanja i situaciju dase biraju oni koji ne mogu izvesti posao na pravi način i to još košta puno naše građane. Obično se to događa bez natječaja, namještaju se poslovi bliskim prijateljima i to je model koji Most želi promijeniti - poručio je.

Vezano za Covid putovnice koje će se uvesti na području EU i pitanje krše li se time ljudska prava, na što upozorava i Marija Pejčinović Burić, Grmoja ističe kako on nije za taj model ustvari kažnjavanja ljudi koji nisu cijepljeni.

U tom smislu ističe nužnost digitalizacije posebno u vidu održavanja lokalnih izbora.

- Nisu uveli online glasanje, što smo predlagali. Kolege iz SDP-a su imali dobru inicijativu da se glasa dva dana, i to je odbijeno. očito nije interes izvući što više ljudi na izbore ni srediti popis birača - poručio je.

Da Beroš mora otići s funkcije ministra zdravstva, smatraju i u Domovinskom pokretu.

- Mi podržavamo inicijativu, međutim, stanje u zdravstvu je simptomatično većem problemu jer imamo jednu Vladu na čelu s Andrejem Plenkovićem, koja nije u stanju krenuti u potrebne procese i to svi znamo i vidimo. Postoji opravdanje da ministar Beroš ode, ali nije on sam kriv za ovo stanje - poručio je Stjepo Bartulica dodavši kako i dalje imamo socijalistički pristup medicini zbog čega medicinske sestre i liječnici odlaze u inozemstvo.

- Zato ne iznenađuje ova platforma cijepi se. Sve se dogovara na način pogodovanja. Oni koji su dobro umreženi, a ne najbolji, dobivaju poslove pa se onda kasnije vidi kakva je šteta - rekao je.

A Domovinski pokret će do ljeta, dodao je, predložiti reformu zdravstvenog sustava.