Pozivi na vješanje, pjevanje Hitleru, tjeralice za novinarima. Što se to događa u ovoj zemlji?

Prije nekoliko dana Hrvatski tjednik objavio je na naslovnici fotografiju Lordana Zafranovića, autora filma o Kozari, popraćenu naslovom "Ima li u Hrvatskoj dovoljno štrika". Prije tri dana saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u Hrvatskom saboru govorio je o javnom vješanju ljudi na trgovima da ih "ptice jedu". A sinoć je Torcida prenijela tjeralicu za hrvatskim novinarima uz poruku "Hrvatska već vidje svakakvih čuda, ali ne nađe štrika za toliko Juda".

Sve su to bili javni pozivi na vješanje, progon i nasilje kakvo nije viđeno u modernoj Hrvatskoj, vjerojatno od mračnih devedesetih.

Iako je viđeno u ustaškoj Hrvatskoj koju mnoge političke opcije, mediji, huligani javno zazivaju.

I ti pozivi vuku poveznicu od desničarskih medija preko Hrvatskog sabora ravno do nogometnih huligana.

Novinari kao neprijatelji

Istodobno, premijer Andrej Plenković u svom govoru u Hrvatskom saboru nazvao je hrvatske novinare ljevičarima i optužio ih za "neskrivenu pristranost". Potom je Igor Štimac nazvao novinare "crvima" zato što su pisali o pripadnicima Torcide koji su pjevali Hitleru i Auschwitzu. Facebookom se počela širiti potjernica za novinarima, uz otvorene i neskrivene komentare pratitelja da ih treba pronaći i javno smaknuti.

A odbjegli lider Torcide ispred splitskog zatvora pozirao je s majicom "novinari crvi".

I ovdje se također može povući jasna poveznica između premijerskog napada na novinare u Saboru do javne objave potjernice za novinarima. A da pritom premijer, niti bilo tko od vladajuće koalicije, a kamoli od političkih stranaka, nije osudio takve objave.

"Zavjera Srba i masona"

Umjesto toga, Utemeljitelji HDZ-a, Domovinski pokret, bivši gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, uz sekundiranje Igora Štimca i desničarskih aktivista, ustaju u obranu torcidaša i pronalaze sve do jednog razloga zašto ih se ne bi trebalo optuživati za otvoreno skandiranje Hitleru, Auschwitzu i ustašama.

Jer sve je to zavjera "Srba, novinara, možda i masona".

Kako smo došli do toga da se javno poziva na vješanje ljudi u Hrvatskoj?

Kako smo došli do toga da se huligane koji su skandirali nacistima i Holokaustu opravdava i brani, a da ti isti huligani, uz potporu politike, dižu hajku protiv novinara koji su o toj javnoj manifestaciji mržnje izvještavali?

"Da ih ptice jedu"

"Objesite ih da vise na trgu, da ih ptice jedu. Da ih ptice jedu. Za primjer svakome. Ptice, ali za noge te treba objesiti, da što duže budeš živ. I onda da te jedu ptice na trgu…", urlao je zapjenjeni Miletić u Saboru, dan nakon što je Torcida veličala režim koji je javno vješao ljude određene da budu državni neprijatelji, među njima i žene i djecu.

Miletić nije objasnio kad bi se ta vješanja provodila: prije suđenja, poslije suđenja ili bez suđenja. Ali je otvorio put praksi za koju vjeruje da samo njemu pripada i da samo on može određivati koga bi se onda trebalo objesiti.

Međutim, što ako se netko drugi u tom distopijskom režimu dočepa štrika i odredi da bi Miletić trebao biti podvrgnut istom postupku?

Ovakve poruke slali su mnogi sljedbenici Torcide po društvenim mrežama, o tome kako bi se trebalo obračunati s novinarima kao državnim neprijateljima. Iste poruke šalju desničarski mediji na naslovnicama novina koje se uredno prodaju na hrvatskim kioscima.

Obrana atentatora

A na isti način prije sedam godina isticalo se razumijevanje za mladog radikaliziranog ekstremista koji je kalašnjikovom izrešetao policajce i zgradu Banskih dvora. Tvrdilo se da je on bio isprovociran politikom Vlade.

I istim porukama bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak opravdavao je torcidaše koji su se na autocesti prema Splitu sukobili s policijom. Oni su se navodno borili protiv režima.

Sve to dovelo je do eksplozije, ali i normalizacije radikalizma, fašizma, nacizma, naročito ustaštva, govora mržnje, poziva na nasilje.

Vješanja na fašniku

Ono što se nepoćudnima dosad radilo na karnevalima, gdje su se vješale lutke Milorada Pupovca, gej udomitelja i stranih radnika, sada se radi u Hrvatskom saboru, u medijima i na društvenim mrežama gdje se podižu vješala za potencijalne optuženike, ali i novinare, ljevičare, liberale, oporbenjake i druge "neprijatelje".

Nakon napada na Banske dvore premijer Plenković pozivao se na izvješća SOA-e i upozoravao na prijetnju desničarskog ekstremizma. U međuvremenu je s tim ekstremizmom ušao u koaliciju i politički savez, pretvorio se u njegova partnera, zaštitnika i sponzora, preusmjeravajući taj ekstremizam prema novoj meti.

Pronašao neprijatelje

Prema "histeričnoj oporbi", "proturazvojnim ljevičarima", srpskim umjetnicima, ljevičarskim kulturnjacima, jugoslavenskim nostalgičarima, oporbenim "mucicama", a sada i "ljevičarskim" novinarima.

Pa mudro šuti kad se taj ekstremizam okreće prema njegovim protivnicima i kritičarima, a reagira samo kad treba obraniti svoj obraz pred promatračima iz Europe ili prijateljima iz Izraela.

Plenković nije samo oslobodio ekstremističkog tigra, već ga je zajahao i vjeruje da može njime upravljati u operaciji spašavanja vlastite političke budućnosti.

Dok se njegova Hrvatska pretvara u javno stratište.