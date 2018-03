Poznati pisac novinarki nudio besplatno svoju spermu u šalici

Poznati BiH književnik i suvlasnik izdavačke kuće 'Buybook' Goran Samardžić nedavno se našao u središtu skandala koji je izazvao seksističkim porukama koje je uputio Jeleni Kalinić, mladoj znanstvenoj novinarki s tri diplome i vlasnici bloga 'Quantum od Science'.

U poruci, Samardžić je ponudio Jeleni svoju pomoć kako bi ona mogla postati majka, odnosno, kako navodi novinarka i aktivistica Maša Durkalić “poslao je ponudu za besplatno preuzimanje njegovog genetskog materijala, zgodno spremljenog u tradicionalnu bosansku šoljicu za kafu – fildžan”, piše portal Haber.ba. Nakon lavina negativnih komentara koji su uslijedili, Samardžić je podnio ostavku na sve funkcije u izdavačkoj kući.

Samardžić je novinarki Kalinić na Facebooku uputio privatnu poruku u kojoj je pisalo: "Poštovana naučnice i blogerice. Ja ću ti malo onog izmust u fildžan i zamrznuti zlu ne trebalo. Ako ništa imalo bi lijepe noge na mene i pamet na tebe. Nek i bude sretno na oboje. Ne širi dalje. Šalim se i noge na tebe. Ma jesi li ti to ljuta, a?" Jelena je na Twitteru objavila ovu poruku kao i screenshotove komentara na Facebooku koji su prethodili poruci.

Suvlasnik Buybooka Goran Samardžić meni. Ovo je dno dna. Dijagnoza. pic.twitter.com/uGpvqlgpBd — Duchess JK Poliakoff (@JelenaSashimi) February 25, 2018

- Iziritiralo me je to kako to da neko proglašava žene koje nemaju djecu, tzv. ‘nemajke’ nekompletnim. Kada sam Gorana upozorila na nekorektnost tog stava, umjesto da mi se izvini, poslao mi je onu degutantnu poruku i ja sam je objavila, kao što i screenshotam i druge gluposti koje neko objavi - rekla je Jelena za “Radio Slobodna Evropa” (RSE).

Samardžić koji se ranije oglasio u Facebook postu, za RSE kaže da je svjestan greške koju je napravio: 'Ja samo mogu reći da mi je jako žao, da mi je Jelena prijateljica i da ja nisam samo banuo u taj inbox. To jeste i jadno i bijedno. Ona je meni dugogodišnja prijateljica i viđali smo se, čak je književni fan bila. Uvijek smo imali tu bizarnu šaljivu komunikaciju. Nepromišljen sam bio i jako mi je žao. Žao mi je ako je to povrijedilo, ja njoj nikad nisam ništa ružno napravio, ni ona meni'.

Zbog ovoga su neki od autora koji su surađivali sa Buybookom otkazali svoje angažmane i na taj način doprinijeli javnoj diskusiji o seksualnom uznemiravanju.

Samardžić, koji je rekao da ima dojam da sve sanja i da će ga neko probuditi, s druge strane ističe da on ne predstavlja cijeli Buybook: 'Jako mi je žao, puno mi je žao. Ne govorim vam ja ovo iz straha za Buybook. Buybook nisam ja, Buybook je firma odlična. Ja sa tu samo jedan uposlenik koji čita rukopise, neka vrsta umjetničkog direktora. Žao mi je zbog Jelene, prijateljicu sam izgubio.'

Dragan Bursać, novinar, kolumnista Al Jazeere Balkans i ovogodišnji kandidat za Europskog novinara godine na svom Facebook profilu javno je najavio da, iako je rukopis za njegovu knjigu prošao na natječaju, zbog seksističkih napada i uvreda suvlasnika ove izdavačke kuće, ipak neće objaviti knjigu u Buybooku.

- Ja, kao neko ko je proganjan, šikaniran, kome prijete smrću i na mnoge načine pokušavaju zastrašiti, NE MOGU prijeći preko ovakvih pojava. Goran Samardžić je javna ličnost, njegova riječ ima težinu, kao što težinu imaju i reakcije na izgovorenu riječ - napisao je između ostalog Bursać.

I spisateljica Lejla Kalamujić, autorica zbirki priča “Anatomija osmjeha” i “Zovite me Esteban” koja je 2016. godine bila u užem izboru za Europsku književnu nagradu godine, također je prekinula suradnju sa Buybookom. Kako ističe, njena nova knjiga je javno najavljena i samim tim i ona je osjećala potrebu da svoju odluku objavi javno.

- Post je javan i svako može pročitati što sam u njemu napisala. Odluka je vrlo jasna. Nakon što se u javnosti pojavila seksistička poruka suvlasnika Buybooka, ja sam se kao autorica osjećala dužnom to uraditi. Za mene je takvo ponašanje neprihvatljivo, i ne mogu mu pronaći nikakvo opravdanje - pojasnila je Kalamujić razloge svoje odluke.

Kalamujić pojašnjava da se ovdje ne radi o izoliranom slučaju, te da je problem mnogo dublji no što nam se čini na prvi pogled.

Iz izdavačke kuće čiji je Samardžić suvlasnik oglasili su se u Facebook postu, ističući da se izdavačka kuća Buybook ograđuje se od stavova izrečenih u Facebook korespondenciji njenog suvlasnika.

- Nadamo se da od nepromišljenih izjava o našim principima više govore izdavački kriteriji i vrijednosti koje vlastitom produkcijom njegujemo - navodi se.



Nakon svega Samardžić je prošli tjedan podnio ostavku na sve funkcije u Buybooku.

- Koliko smo seksističko društvo najbolje saznamo na vlastitom primjeru, misleći da je šala ono što je ozbiljna uvreda. Izvinjavam se Jeleni Kalinić i cjelokupnoj javnosti zbog seksizma. Svjestan kakvu sam štetu učinio, povlačim se sa svih pozicija u Izdavačkoj kući Buybook. Osim što sam autor nedopustivog sadržaja poruke i komentara, suprug sam i otac dvije kćerke, te se nadam da će začetak "MeToo" pokreta u Bosni i Hercegovini, čiji sam nesretni generator bio, doprinijeti depatrijarhalizaciji našeg društva i otvorenom razgovoru o problemima sa kojima se susreće većina žena - napisao je Samardžić na svom Facebook profilu.