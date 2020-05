Pozvao ih Čović: Džaferović protiv dolaska ruskih vojnika

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović u nedjelju se usprotivio mogućem dolasku ruskih vojnika u Mostar izjavivši kako su Oružane snage BiH osposobljene i u stanju pomoći dezinficiranje bolničkih objekata.

"Oružane snage BiH imaju postrojbu koja je obučena za dezinfekciju i dekontaminaciju. Kao jedan od članova Predsjedništva u čijoj je to ovlasti spreman sam u svakom trenutku dati odobrenje za uporabu te postrojbe u bilo kojem dijelu naše zemlje. Koliko sam upoznat, BiH raspolaže i sa dovoljnom kolčinom sredstava koja se koriste za dezinfekciju", kazao je Džaferović za agenciju Fena.

Ranije ovog tjedna veleposlanstvo Rusije u BiH zatražilo je formalnu suglasnost vlasti te zemlje kako bi u nju poslalo 25 svojih časnika i vojnika s pet vozila koji bi trebali doći iz Srbije i otići u Mostar. Tamo ih je pozvao predsjednik HDZ BiH Dragan Čović s obrazloženjem kao bi ruski vojnici iz postrojbe zadužene za atomsko-kemijsko-biološku zaštitu trebali dezinficirati Sveučilišnu kliničku bolnicu u kojoj se liječe pacijenti oboljeli od zaraze koronavirusom.

Čović je takav zahtjev uputio nakon što su Rusi početkom travnja došli u Republiku Srpsku i tamo dezinficirali bolnice i domove zdravlja.

Iako su vlasti u RS-u angažman ruskih vojnika uporno nastojale prikazati iznimno važnim broj zaraženih koronavirusom u tom entitetu nastavio je rasti a virus se "probio" i u zdravstveni sustave jer su nakon ruskih dezinfekcija zaraženi brojni liječnici i drugi pripadnici medicinskog osoblja u tom entitetu.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zatražilo je da se sada o dolasku ruskih vojnika očituju i ministarstva obrane odnosno sigurnosti a oni su problem proslijedili Predsjedništvu BiH na procjenu i odlučivanje.

Džaferović je sada kazao kako državni vrh o tome ne može odlučivati jer nisu ispoštovani propisani postupci a to podrazumijeva pribavljanje mišljenja drugih tijela vlasti no istaknuo je kako je najbitnije to da BiH takvu vrstu pomoći ne treba jer se može osloniti na vlastite snage, u ovom slučaju na svoju vojsku.

Podsjetio je i kako bi dolazak vojnika iz druge države u BiH podrazumijevao i suradnju i koordinaciju sa zapovjedništvom vojne misije Europske unije (EUFOR).

Iz HDZ BiH ranije su ustvrdili kako bošnjačka strana bespotrebno problematizira dolazak ruskih vojnika u Mostar i na taj način pokušava skrenuti s pozornost s afere povezane sa sumnjivom nabavkom respiratora za bolnice u Federaciji BiH.