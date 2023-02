Godinu dana od početka rata u Ukrajini: 'Jako mi je teško kad čujem sirene u rodnom gradu'

Prošlo je godinu dana otkad je Vladimir Putin šokirao svijet i krenuo u napad na Ukrajinu. Postojale su informacije kako Rusija to planira, obavještajne službe upozoravale su na to mogućnost, neki su čak i točno predvidjeli datum invazije, ali... Do posljednjeg trenutka svijet se nadao kako do rata neće doći. Ali došlo je.

No početni ruski blitzkrieg nije upalio. Ukrajina je uspješno odbila prve napade i planovi Moskve o 'padu Ukrajine' kroz nekoliko dana, maksimalno nekoliko tjedana, nisu upalili.

PRATITE EMISIJU: Uživo iz studija 24sata

U posebnoj emisiji 24sata o obljetnici rata u Ukrajini govore gosti Slavko Burda, Anđelko Milardović i Olha Protsai.

- Došla sam s mamom u Metković prije godinu dana. Studiram hrvatski jezik i došla sam u Zagreb studirati i sretna sam što imam mogućnost učiti hrvatski jezik ovdje - priča studentica Olha.

- Tužno je i teško, ali Ukrajinci su već navikli. Struje teško nema i teško je učiti i raditi - priča Olha.

- Na početku rata više ljudi je išlo u skloništa. Ljudi su navikli i kad čuju sirene više ne reagiraju toliko - dodaje Olha.

- Danas je godinu dana od rata i jako je teško. I svaki put kad čujem da su u mom gradu sirene se bojim da je moja obitelj dobro. I jako je teško kad vidiš sve ta razaranja - rekla je Olha.

- Olha je jedna od 24.000 raseljenih Ukrajinaca po Hrvatskoj. Uglavnom su to žene s djecom. Jako je mali broj muškaraca i jako je mali broj starijih osoba koji se nisu usudili ići na takav put - pojašnjava Slavko Burda, predstavnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj.

- Za ovih godinu dana, pored odlučnosti hrabrog ukrajinskog naroda, postigli smo jedinstvo ukrajinskog naroda. Svi su za to da se pruži otpor i oslobodi ukrajinski teritorij. Postignuto je i jedinstvo demokratskih društava koje se udružilo u podršci Ukrajini. U Hrvatskoj od prvog dana dajemo podršku Ukrajincima i pomažemo integraciji u Hrvatsko društvo - rekao je Burda.

