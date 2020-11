- U Vara\u017edinskoj je 1623,5, u Me\u0111imurskoj ne\u0161to vi\u0161e od 1400. Najni\u017ea je u Istarskoj - komentirao je Krunoslav Capak incidenciju koja je\u00a0u zadnja dva tjedna\u00a0793,4 na sto tisu\u0107a ljudi.

Capak: 'U Vukovaru će zbog mjera biti čak 350 covid redara'

Zbog visokog broja zaraženih premijer Andrej Plenković pozvao je građane da se pridržavaju mjera te izbjegavaju prijateljska i rodbinska druženja

<p>Krajem tjedna u Hrvatskoj je ponovno preko 3000 novih slučajeva zaraze korona virusom. U četvrtak su zabilježena 3082 novozaražena, a danas je broj nešto manji. Ministar <strong>Vili Beroš</strong> je danas na konferenciji za medije rekao da je u Hrvatskoj 3056 novozaraženih.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO: </strong></p><p>- U Varaždinskoj je 1623,5, u Međimurskoj nešto više od 1400. Najniža je u Istarskoj - komentirao je <strong>Krunoslav Capak</strong> incidenciju koja je u zadnja dva tjedna 793,4 na sto tisuća ljudi.</p><p>- Incidencija nam je visoka i u donjem smo djelu ljestvice Europske unije, a višu imaju Poljska, Austrija, Francuska, Slovenija - objasnio je Capak. </p><p><strong>Preporuke za kolonu sjećanja u Vukovaru </strong></p><p>- Maske su obvezne unutra i vani, ograničili smo ugostiteljsku djelatnost, nema štandova s hranom i pića, objekti rade do 21 sat - ponovio je Capak. Skupine će biti od 25 ljudi, razmak mora biti jedan i pol metar. Razmak među skupinama mora biti 50 metara. </p><p>- Provođenje epidemiološkog okvira osiguravat će covid-redari, kojih će biti 350 - dodao je. </p><p>Božinović je objasnio kako je ta odluka o 500 ljudi je donesena upravo zato što su predvidjeli neke događaje.</p><p>- Mislim da je to izraz odgovornosti, da predviđaš neke događaje unatoč ovim odlukama. I jučer su neke stranke govorile da će ići u Vukovar. Mi bi bili neodgovorni kad sve to ne bi uzeli u obzir - kaže <strong>Davor Božinović</strong>. </p><p><strong>Božić i Nova godina </strong></p><p>- Radi se o blagdanima gdje se ljudi okupljaju u krugu obitelji, prijatelja. To je događaj u ovoj epidemiji o kojem posebno moramo voditi računa - izjavio je Božinović i dodao da stožer pokazuje odgovornost jer ne zatvara oči pred stvarima koje nije teško pretpostaviti da bi se događale.</p><p><strong>Zatajivanje kontakata </strong></p><p>- Mi imamo informacije s terena da ljudi nekad taje kontakte, ali tu ne možete puno napraviti, ako s druge strane imate sugovornika koji nešto skriva - rekao je Capak. </p><p><strong>Antigenski testovi </strong></p><p>- Šostar je najavio da će Grad Zagreb donijeti nove mjere. Ali ja ne znam koje su to mjere, nismo ništa zaprimili. Znam samo da će oni počet upotrebljavati brze, antigenske testove - komentirao je Capak. </p><p>- Ako govorimo o novooboljelima, mi i dalje imamo prosječnu dob 43 godine, to se nije mijenjalo od početka jesenskog dijela. Mi smo zadnjih dana imali nekoliko mlađim umrlih, ali tu se radi o ozbiljnim komorbiditetima - objašnjava te dodaje kako su neke od kroničnih bolesti pretilost i hipertenzija.</p><p><strong>Istraživanja o posljedicama korona virusa </strong></p><p>- To je dugoročan proces, treba ga pratiti i sigurno će se pratiti još godinama. Ono što se dulje primjećuje jest da kod težih oblika upala pluća dolazi do jake upale. U nekim situacijama dolazi do velikog oštećenja tkiva i stvaranja fibroznog tkiva koje nema svoju funkciju. To ide u smjeru fibroze pluća i može biti ozbiljno stanje - kazala je <strong>Alemka Markotić. </strong></p><p><strong>Švedski model u Hrvatskoj </strong></p><p>- U švedskom modelu je prvo načelo bilo da steknu kolektivni imunitet, to u Hrvatskoj nikad nije bilo načelo rada. Oni su u startu imali velik broj smrti kod starijih osoba, ušao im je virus u domove. Naša strategija se bitno razlikuje. Ona je da donosimo balansirane mjere horizontalno, a županije mogu donositi strože mjere. I maksimalna zaštita ranjivih skupina, a to nije kod njih bio slučaj - objasnio je Capak. </p><p><strong>Preopterećenost zdravstvenog sustava </strong></p><p>- Kapaciteti u KBC Rijeka su na 56 posto, Split 83 posto ali postoji mogućnost širenja. Osijek je na 80,11 posto. U KBC Dubrava smo na 35,8 posto, imamo 303 pacijenta, sedam više nego jučer. Ukupno imamo 845 kreveta - rekao je <strong>Vili Berošu</strong> na kraju presice te dodao kako je trenutno je u Dubravi u upotrebi pola od 78 respiratora.</p><p>- Iz dana u dan, iz sata u sat analiziramo potrebe i prilagođavamo se svima - zaključio je. </p>