Pratite uživo emisiju iz studija: 'Škoro i Most će Plenkovića sad moliti da dođe s njima na kavu'

U studio 24sata su nakon Ljube Ćesića Rojsa i Freda Matića stigli Hrvoje Bujas, Ljiljana Buhač i Tomislav Klauški koji će s političkim eksperima 24sata prokomentirati prve neslužbene rezultate izbora

<p><strong>Pratite emisiju Izbori 2020 - Izborna noć na 24sata</strong></p><p>Nakon Ljube Ćesića Rojsa i Freda Matića su u studio 24 sata stigli Hrvoje Bujas, Ljiljana Buhač i Tomislav Klauški. Politički komentator Tomislav Klauški rekao je kako je Plenkoviću pomogla korona što u izborima u HDZ-u, ali i dalje što se vidi na rezultatima izbora. Gosti očekuju formiranje vlade u prvom roku.</p><p>- HDZ je u Zagrebu dobro prošao zbog Plenkovića. Kad je bio Karamarko digla se cijela država da ga se ruši, a Plenković nije taj tip. Najveće hrvatske propasti događale su se u drugom mandatu, a sad dolazi Plenkovićev drugi mandat gdje mu se sve srušilo na glavu - objasnio je Klauški.</p><p>Gosti su zaključili kako je Bernardić bio bolji od očekivanog na sučeljavanjima, a opet se doveo do toga da odbije ljude zbog mnogih nespretnih izjava. Također primijetili su kako se na snimkama iz HDZ-ovog stožera vidi kako ministar zdravstva Vili Beroš ne nosi masku, a ni ne održava socijalnu distancu.</p><p>A osvrnuli su se i na pad Milana Bandića koji je 'politički otac' Davora Bernardića, koji je također doživio poraz na izborima te prokomentirali njegove debate.</p><p>- Oni su detektirali problem, a ne rješenje. Opasnost je što nema opozicije jer će nama biti gore što više HDZ-ovci slave svoju pobjedu. Veliki problem otpočetka je bio problem što su se izbori gledali kroz dvije individue na čelu, što su to mediji tako postavili - objasnili su gosti.</p><p>- Škoro, Most i oni koji su imali velike ambicije post izborne ambicije o nekim pregovorima sad će moliti Plenkovića da dođe s njima na kavu jer nemaju drugog. Plenković je uspio pobijediti desnicu u svojoj stranci i na izborima. Radikalna desnija opcija ostati će izvan vlasti - objasnio je Tomislav Klauški.</p><p>Novinar 24sata Emirat Asipi javio se iz stožera Mosta sa Ninom Raspudićem koji je imao što za reći. </p><p>- Ja da sam Božo Petrov bi se zabrinula, on će u kratkom roku biti predsjednik stranke. On se agresivno postavljao na novinara, vidjelo se na njemu nezadovoljstvo - rekla je Ljiljana Buhač.</p>