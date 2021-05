Dragi Gromovi, hrvatski junaci, prije 30 godina počeo je vaš pobjednički i ničim ukaljani put. Danas smo ovdje da skromno obilježimo to, ali nikad dovoljno. Teško je komadom metala obilježiti to što je napravio mali broj ljudi. To ponavljanje svaki put treba naglašavati. Hrvatska je za ovo što je stekla zahvalna malom broju ljudi, rekao je predsjednik Zoran Milanović i zapovjednik Oružanih snaga u povodu obilježavanja 30. obljetnice ustroja 2. gardijske brigade 'Gromovi'.

- Pred nama je neko novo vrijeme. Za koji dan 150 naših vojnika i vojnikinja odlazi na Kosovo. Smatrali smo to rutinom, našim susjedima to smeta. Ako im išta znači, nije zamišljeno da im smeta. Nije zamišljeno kao provokacija. To je naše pravo, mi u tome sudjelujemo i tako ćemo se ponašati - rekao je Milanović.

- Hrvatska vojska je moderna vojska, ali i sami znate koliko je to skupo. Naš cilj nije da, kao u nekim državama, 90 posto vojnog proračuna ide na plaće. To znači dvije stvari - prvo da su plaće male, drugo - da za drugo nema i da za to što ima - to ne valja. Naš cilj je da bude dobro plaćena vojska, da ljudi ne samo iz direktnih materijalnih, nego i iz indirektnih interesa, poput usavršavanja, za oplemenjivanje vlastitog znanja, rasta, ambicija, imaju prostora u Hrvatskoj vojsci. A to košta - rekao je.

- Bez novca nema obrane - rekao je prije nego je dodijelio odlikovanja.

Ministar obrane Mario Banožić zahvalio je članovima brigade na svemu što su činili u obrani zemlje, ali i kasnije kako bi mogli uživati kao članica NATO-a i EU.

- Nastojimo naći modele kako unaprijediti hrvatskog vojnika i vojnikinju, ne samo po pitanju opreme - rekao je Banožić.

- Očekujem od predsjednice Vrhovnog suda da bude stroga. Ukoliko se netko razgalami kao pijanac da pokrene disciplinski postupak i dobro je da bude izvan sustava. Kako je ona jedna metodična osoba, njena karijera mi je dovoljna da budem uvjeren da je dorasla poslu predsjednice Vrhovnog suda - rekao je Milanović koji je nastavio i rekao da je Plenković bez iskustva uspio postati predsjednik Vlade.

- Ako je Plenković bez ikakvog iskustva uspio postati ovako famozan premijer, onda je gospođa Đurđević dorasla poslu za koji se javila - rekao je Milanović i dodao da je njen program ozbiljnije i pismenije nego što je Plenković ikad napisao - rekao je.

- Plenković mulja i sutra će naći neki novi razlog zašto mu smeta - dodao je.

- Ona je časna, obrazovana osoba koja je sve stekla radom, znanjem, upornošću i baš zato ne valja HDZ-u. HDZ bi se trebao izuzeti jer ta stranka ima predmet pred Vrhovnim sudom - rekao je.

- Ja sam predložio kandidatkinju, vidjet ćemo sve zastupnike. Plenković svaki dan ima novi razlog protiv nje - rekao je Milanović.

- Gospodin Plenković se opet uhvatio nečeg što bi ga moglo koštati daha, a to je opoziv predsjednika. Neka pazi da se njemu to ne dogodi. Albanski predsjednik je biran u parlamentu, a ja sam biran na izborima. To bi valjda gospon pravnik trebao znati - rekao je.