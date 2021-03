Poslijepodne se očekuje odluka Europske agencije za lijekove oko AstraZenece, a o cijepljenju će nakon sjednice Vlade na konferenciji govoriti premijer Andrej Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO Presica Andreja Plenkovića

Što je novim mogućim mjerama? Je li oko AstraZenece rat farmaceutskih tvrtki?

Što se tiče mjera strategija je da nema zatvaranja. Nastojali smo održati život i sve ostalo da bude što bliže onome na što smo navikli. Prije četiri tjedna je bila dobra situacija, sad je nešto lošija. Ali, mi smo puno ležerniji oko mjera nego mnoge države u Europi. No, važno je da se mjere kombiniraju s odgovornošću pojedinaca. Vidi se rast u priobalnim područjima, sutra ćemo poslati poruku županijama da se poduzmu mjere za smanjenje zaraze, gdje je rast veliki. O propusnicama nitko nije pričao, nema propusnica. To nije opcija.

Što se tiče AstraZenece, tu je bilo nekoliko događaja koji utječu na povjerenje na to cjepivo. Prvo su im se dogodila situacija s usporavanjem testiranja, zatim priča oko toga štiti li starije. Onda je došlo do nuspojava, do suspendiranja, do zastoja u proizvodnji i kašnjenju. Sve je to utjecalo na stav javnosti prema tom cjepivu. Danas očekujemo mišljenje EMA-e u kojoj su i predstavnici HALMED-a kakva je veza cijepljenja i slučajeva koji su se dogodilo. Je li to bitka farmaceutske industrije, može se i tako gledati, rekao je Plenković i dodao da je Hrvatska naručila više Pfizera nego AstraZenece dosad.

Najavio je da je i sam spreman cijepiti se AstraZenecom.

O čemu ste pričali na koalicijskom sastanku, je li bilo govora o predsjedniku Vrhovnog suda?

Naša pozicija je tu jasna od početka. Ići u tu proceduru koji nije u skladu s Ustavom za nas nije prihvatljivo. Ne vidim nikakav razlog za situaciju koju sad imamo. Postoji velika volja s naše strane za reformom pravosuđa, ona je tu. Ali, poistovjećivati to s izborom predsjednika Vrhovnog suda, ja to nikad nisam vidio. Mi samo želimo poštivanje procedure. Nema sukoba, nema prijepora. Postoji samo zdravorazumski i zakonski stav - poštujmo proceduru. Sve ostalo je isfabricirano. Kao što je isfabricirana priča da će se odgoditi izbori.

Ako EMA uvede ograničenja oko AstraZenece, koji nam je plan?

Ne znam što će reći. Ako se dogodi negativni scenarij, mi smo već u procesu nabave još Pfizera. Otkazivanje ugovora je pravno pitanje. Nema dileme da su ugovori mogli biti bolje napisani u smislu dostave cjepiva, kojom dinamikom će biti isporučeni.

Što znače dodatne mjere u južnim županijama?

Tu se radi o dodatnom poticaju stožerima u županijama. Incidencija se po županijama razlikuje. Nije vrijeme da se donose horizontalne mjere, pogotovo u županijama koje su u povoljnoj situaciji. Tu je važna inicijativa koja postoji od početka, a to je da stožeri samo predlažu strože mjere, jer oni najbolje znaju gdje se eventualno pojavilo žarište. To će biti i nastavak politike za turističku sezonu, da se ne dogodi situacija da županije koje imaju dobru epidemiološku sliku ostanu bez gostiju jer je negdje drugdje situacija lošija. Moramo se svi angažirati, a to uključuje pojačane kontrole. Moramo uložiti maksimum napora, ovo je sad vjerojatno posljedica novih varijanti.

Ako i ocjena EMA-e bude dobra, je li šteta napravljena, što ako se ljudi i dalje ne budu htjeli cijepiti AstraZenecom?

Nije dobro ishitreno i panično ponašanje pojedinih zdravstvenih vlasti bez konkretnih analiza. Postotak tih nuspojava je podjednak kod svih cjepiva i nismo ni imali naznake da bi moglo biti drukčije. Jedino znanstveno utemeljeno možemo donijeti pravi sud, rekao je Vili Beroš.

Komentirao je i Plenković.

"A i važno je kako ćemo medijski o tome govoriti. Ako ogroman broj stručnjaka misli da je cjepivo u redu, onda bi nam to trebala biti neka vrsta orijentira."

Sputnik V

- Moramo biti sigurni u njegov sadržaj, mi smo u par navrata razgovarali s ruskom stranom. Kad budemo imali potrebna odobrenja možemo razmišljati o njegovoj nabavi, rekao je Plenković, a Beroš dodao da su oko kineskog cjepiva odradili kontakte s proizvođačima i nastavljaju s njima razgovore.

O Mamićevim optužbama

Na pitanje o optužbama Zdravka Mamića na račun nekolicine hrvatskih sudaca, Plenković je bio kategoričan. "Ukoliko je bilo što istina to je užas, ja sam zgrožen time. Bilo da je to posao za DORH, policiju ili stegovnih sudova. To su primjeri koji ruše povjerenje u hrvatsko pravosuđe. To nema nikakve veze s izvršnom vlašću ili HDZ-om", rekao je Plenković, dodajući da nema nikakvog vezivanja Vlade za bilo kojeg kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.

Na pitanje o sankcijama za suce iz te afere, ministar Malenica je rekao da će sud utvrđivati postoje li elementi za sankcije. "Po meni, mislim da se može govoriti o stegovnoj odgovornosti sudaca, ali prepustimo to sudu", rekao je Malenica.