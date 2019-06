Škoro je objavio kandidaturu: Ne želim biti predsjednik fikus

Dosad je jedino Zoran Milanović službeno objavio kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske, a Miroslav Škoro to je učinio u nedjelju u 9 sati.

Pogledajte Škorinu kandidaturu:

Pročitajte u cijelosti što je Škoro rekao u objavi svoje kandidature:

- U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. To je zapisano u prvom članku hrvatskog Ustava. Jedini predstavnik koji u političkom sustavu predstavlja cijeli narod i jedini koga narod još uvijek neposredno bira je predsjednik Republike. Dok sam razmišljao o kandidaturi na predsjedničkim izborima ta ustavna odredba bila mi je neprestano u mislima - vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Hrvatskom danas vlada kontrolirani stranački sustav u kojem se na vlasti izmjenjuju dvije najjače stranke sa svojim trgovačkim partnerima. Dogodine nas možda čeka i velika koalicija. Birači na parlamentarnim izborima mogu svojom voljom izabrati samo jednog kandidata, a svi ostali u hrvatski sabor ulaze po volji šefova stranke. Političke elite potpuno su se otuđile od naroda. Bahatost i arogancija idu toliko daleko da se raznim smicalicama i manipulacijama ne dopušta održavanje referenduma. Gubitak povjerenja u državne institucije poprimio je zabrinjavajuće razmjere. Neki čak govore o Hrvatskoj kao o neuspješnom projektu. Stotine tisuća hrvatskih kćeri i sinova svojom pameću i radom već izgrađuju neke druge države jer ovdje nisu imali šansu bez stranačke iskaznice. Jednostavno, nisu više željeli živjeti u državi u kojoj spirala mržnje i netolerancije nagriza njezine same temelje. To nije Hrvatska koju su sanjali naši preci, koju je stvarao dr. Franjo Tuđman i za koju su ratovali i ginuli hrvatski branitelji. Pobjeda u domovinskom ratu i ostvareno jedinstvo u tom vremenu moraju biti polazna točka u izgradnji moderne hrvatske države. U takvim okolnostima Hrvatska treba predsjednika koji će biti oruđe naroda za odlučni zaokret. Hrvatska treba osnaženje ustavnog položaja predsjednika republike. Zato sam donio odluku da ću se kandidirati za predsjednika RH, a srž mog programa je savez s narodom nasuprot vladavine stranačkih elita i kompromisa sklopljenih daleko od očiju javnosti i volje biračkog tijela. Želim biti narodni predsjednik i samo ću vama polagati račun. Moj prvi predsjednički potez bit će upućivanje inicijative prema Parlamentu za promjenu Ustava. Ako tu inicijativu potrebna većina ne prihvati, predložit ću predsjedniku Vlade raspisivanje ustavnog referenduma,. a ako on odbije taj prijedlog, pozvat ću građane na prikupljanje potpisa za provođenje referenduma, a tada bio volio vidjeti onoga koji će pokušati izigrati volju naroda. Predsjednik republike, jedini je dužnosnik koji predstavlja cijeli narod i koji mandat dobiva neposredno od tog naroda. Njegov utjecaj u političkom sustavu stoga treba biti razmjeran toj činjenici. Ja ne želim biti predsjednik, kako vele fikus, nego predsjednik koji će imati dovoljno ovlasti za provođenje onih politika za koje će me narod odabrati.

Ovo su te ovlasti:

1. Raspisivanje referenduma (predsjednik mora imati pravo na raspisivanje referenduma bez suglasnosti premijera)

2. Zakonodavni referendum (naime ako narod na referendumu usvoji zakon koji na taj način predloži predsjednik taj zakon stupa na snagu)

3. Sazivanje sjednice Vlade RH (predsjednik mora imati pravo sazvati sjednicu Vlade i njome predsjedavati)

4. Privremeni veto (predsjednik mora imati pravo nepotpisivanja zakona do odluke Ustavnog suda)

5. Predlaganje kandidata za suce Ustavnog suda (predsjedniku se treba omogućiti da on Saboru predlaže suce Ustavnog suda, a ne da oni budu rezultat međustranačkih kompromisa)

- Drage Hrvatice i Hrvati, i pripadnici nacionalnih manjina, ja vam neću obećati da će Hrvatska biti među najbogatijim zemljama na svijetu. Ono što vam jamčim je da ću sve svoje intelektualne i poduzetničke sposobnosti staviti u funkciju države. Za mene Hrvatska nije slučajna država i dokazat ću da je itekako uspješan projekt koji su ugrozili nesposobni političari. Želim vratiti povjerenje u instituciju predsjednika republike i zato tražim vaš glas da zajedno damo novi poticaj i hrvatskoj kulturi i znanosti. Tražim vaš glas da stvorimo kvalitetnije uvjete u našem gospodarstvu i da okrenemo ploču u funkcioniranju i učinkovitosti diplomatsko-konzularne mreže koja mora biti most Hrvatske sa svijetom, a ne deponij za zbrinjavanje pojedinaca. Zalagat ću se za izgradnju i razvoj Europske Unije kao zajednice ravnopravnih suverenih nacija, a ne kao federacije ili ne daj bože unutarnje državne zajednice. Posebno ću štititi interese Hrvata u BiH i susjednim zemljama te raditi na tješnjem povezivanju iseljene i domovinske Hrvatske. Ilegalne migracije i terorizam najveći su nacionalno sigurnosni izazov za Hrvatsku u nerednom razdoblju. Hrvatska se mora izboriti za potporu europskih partnera u obrani zajedničke granice Europske unije. Nužno je nastaviti s modernizacijom hrvatske vojske koja mora biti vrhunski opremljena i vrhunski spremna kao mehanizam odvraćanja svakoga tko bi imao teritorijalne pretenzije prema Hrvatskoj ili bi je htio dovesti u određeni položaj. Posebno se obraćam onima koji ne izlaze na izbore. Razumijem vaše razočaranje politikom. Mene je to razočaranje i potaknulo da se kandidiram za časnu dužnost naše lijepe domovine, a ako vi izađete na birališta nema te stranačke mašinerije koja će nas zaustaviti. Na kraju, posebno se zahvaljujem mojoj obitelji i prijateljima na potpori u donošenju ove odluke. Znam da će oni zbog toga podnijeti žrtvu, ali isto tako znam da radim ispravnu stvar za domovinu koju toliko volimo. A nema ljubavi bez žrtve. Najlakše bi mi bilo ostati po strani i promatrat što se u Hrvatskoj događa, ali ne mogu okrenuti glavu i praviti se da me se to ne tiče. Stoga, idemo po pobjedu, idemo vratiti državu narodu, idemo zajedno promijeniti i uz Božju pomoć probuditi Hrvatsku.

Miroslav Škoro bio je član HDZ-a, čak i zastupnik, ali ih je razočaran napustio. Desnica u njemu vidi idealnoga kandidata, a iza njega su i bivši savjetnik predsjednice Mate Radeljić i TV voditelj Velimir Bujanec.