Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević otvorio je izdvojenu post-COVID polikliniku Specijalne bolnice za plućne bolesti, a nakon toga je ispred Doma zdravlja održao redovnu konferenciju za medije, a na presici je i Krešimir Luetić iz liječničke komore, koji je pozvao građane da se cijepe.

Prvo pitanje za Tomaševića odnosilo se na žičaru.

- Žićara nema osmu od sedam uporabnih dozvola. Imali smo sastanak, mijenja se pravni okvir. Kako vrijeme ide sve je manje izvjesno da će to biti riješeno do Snježne kraljice. Nadamo se da će to biti što prije - rekao je Tomašević.

Što se tiče dočeka Nove godine, Tomašević je rekao:

"Planira se doček Nove godine na otvorenom, ali s obzirom na nepredvidivu epidemiju moguće su i promjene. Zagreb će vjerojatno imati doček na trgu, ali u skladu s epidemiološkim mjerama. Trg će biti ograđen i u taj ograđeni dio moći će se samo s covid potvrdama. Što se tiče programa, zadnji ugovori se potpisuju, uskoro ćemo sve objaviti", rekao je.

Na pitanje kako misli riješiti problem sve većeg broja ilegalnih odlagališta otpada, Tomašević je rekao da dio rješenja leži u promjeni zakonodavnog okvira i oštrijim kaznama.

- Ilegalni otpad je postao biznis, oko grada imamo cijele šume, posebice uz rijeku Savu koja su postala ilegalna odlagališta. Uskoro ide nova odluka o gospodarenju otpadom. To je odluka koju trebamo usvojiti do kraja siječnja i tu ćemo imati razne prijedloge kako u prijelaznom razdoblju naplatiti miješani otpad prema količini, što nije lako obzirom na višestambene zgrade, a bez investicija radi kojih bi cijene otišle u nebo. S druge strane, ovaj model gdje su kante na ulici i spremnici na ulici ne može funkcionirati u bilo kakvom sustavu naplate prema količini - rekao je.

Hoće li biti poskupljenja režija i povećanje cijena karata ZET-a?

- Što se tiče karata javnog prijevoza, tu ćemo napraviti analizu s novom upravom, vidjeti koji su prostori za uštedu u samom ZET-u i onda vidjeti što je tu potrebno napraviti, iako je jasno da postoje nelogičnosti kada vam je pokaz skuplji od zbroja pojedinačnih karata. Što se tiče otpada, tu trebamo definirati fiksnu cijenu koja se definira prema zakonskim kriterijima - rekao je.