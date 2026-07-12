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Prava istina o vladaru državne mature: U sustavu nije omiljen, ali nitko ga javno ne napada...
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Ni ova državna matura nije prošla bez skandala, a još nije ni završila. Učenici u dvije škole uspjeli su mobitelom (koji je zabranjen na maturi) fotografirati ispit iz hrvatskog jezika te ga WhatsAppom poslati okolo. Za ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja bila je to još jedna od situacija koje ne voli. A to su situacije koje zahtijevaju kontrolu štete.
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