Pravomoćno: Liječniku godina zatvora zbog smrti dječaka (6)

Sudsko vijeće je odbilo žalbu zadarskog odvjetništva koje je tražilo oštriju kaznu, ali i žalbu Radmanova odvjetnika Milenka Škrleca koji se pozvao na povredu kaznenog postupka i pogrešno utvrđeno činjenično stanje

<p>Zadarski pedijatar <strong>Darko Radman</strong> (70) pravomoćno je osuđen na godinu dana bezuvjetnog zatvora zbog nesavjesnog liječenja, kojim je u veljači skrivio smrt dječaka (6) oboljelog od šarlaha, piše <a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/4-kantuna/prvi-put-u-hrvatskoj-sad-i-pravomocno-pedijatar-dr-darko-radman-mora-godinu-dana-u-zatvor-kriv-je-za-smrt-sestogodisnjaka-iz-sv-filipa-i-jakova-1044652">Zadarski.hr</a></p><p>Pravomoćnu presudu donio je Županijski sud u Slavonskom Brodu 24. kolovoza, a Radman mora platiti i troškove vještačenja od 23.699 kuna te naknaditi nužne izdatke oštećenika i njegova zakonskog zastupnika te nagradu i nužne izdatke njegova opunomoćenika.</p><p>Sudsko vijeće je odbilo žalbu zadarskog odvjetništva koje je tražilo oštriju kaznu, ali i žalbu Radmanova odvjetnika Milenka Škrleca koji se pozvao na povredu kaznenog postupka i pogrešno utvrđeno činjenično stanje te je tražio vraćanje suđenja na početak.</p><p>U odluci se navodi da prvostupanjski sud nije pogriješio kad je "na temelju nalaza i mišljenja Odbora za sudbena mišljenja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu utvrdio da je optuženik kao doktor medicine pogriješio kada nije promijenio lijek djetetu sumamed u penicilinski ili cefalosporinski antibiotik i da nije hospitalizirao dijete iako je za to imao indikacije". Dali su i za pravo sutkinji Zrilić koja je utvrdila da su "liječničke pogreške optuženika u uzročno posljedičnoj vezi sa smrću djeteta" jer bi se "hitnom hospitalizacijom 24 sata prije smrti djeteta i provođenjem pretraga utvrdila upala pluća i vjerojatno bi se spriječili širenje upale pluća i nastanak septičkog šoka i tako bi postojale realne šanse da se spriječi smrtni ishod".</p><p>Sud je potvrdio i da je Radman zanemario upozorenja majke i bake djeteta koje su mu tijekom pregleda rekle da dijete zbog šarlaha dva dana pije sumamed, da je dva dana povraćao, da se tuži da ne može hodati, da ga boli tijelo i da ga je stric zbog toga nosio od auta do ordinacije. Majka i baka također su mu ukazale da su dječaku usnice i nokti plavi što ranije nije imao i da mu nisu mogli skinuti temperaturu unatoč tome što su davale sirup i čepiće. Pitale su doktora je li normalno da dijete ima tako plave nokte i usnice, na što im je dr. Radman odgovorio da je to „normalno zbog temperature”. </p><p>Sud je dodatno potvrdio da je Radman trebao dijete poslati na hospitalizaciju te da je postupio nesavjesno kad nije pitao pratnju je li dječak alergičan na penicilin i zašto mu nije propisana terapija penicilinskih ili cefalosporinskim antibiotikom, jer nije bio alergičan na penicilin. Sutkinja Zrilić je opravdano zaključila da je dr. Radman „nesavjesno postupio, lakomisleno smatrajući da neće doći do komplikacija kada je samoinicijativno zaključio bez da je utvrdio razlog zašto je dječaku propisan sumamed a ne penicilinski antibiotik ili cefalosporinski antibiotik”, navodi se.</p>