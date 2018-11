Pravosuđe mora voditi računa je li netko pretrpio duševnu bol

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković komentirao je presudu splitskog suda prema kojoj Jutarnji list mora Nevenu Cambju, sucu splitskog Županijskog suda i članu DSV-a isplatiti 50.000 kuna naknade za duševne boli izazvane jednim intervjuom objavljenim u studenom prošle godine.

Podsjetimo, u tom intervjuu Nikola Grmoja je, bez navođenja imena sudaca, komentirao stanje u Državnom sudbenom vijeću i ustvrdio kako je Državno sudbeno vijeće izvor korupcije. 'Ne mogu nam korumpirani ljudi birati suce' - istaknuo je Grmoja.

Sudac Cambi je nakon objave intervjua podigao privatnu tužbu protiv Jutarnjeg lista i u njoj ustvrdio da su tvrdnje u intervjuu upravljene baš protiv njega i da su objavljene s isključivim ciljem da ga se 'kao člana DSV-a prikaže osobu s najnižim karakternim osobinama, kao osobu koja provodi bezakonje, kao dio takozvane ‘korumpirane skupine sudaca’, a prava istina je da sve svoje obaveze ispunjava krajnje zakonito, profesionalno i korektno - naveo je u tužbi.

Reporteri su zamolili ministra pravosuđa Bošnjakovića da komentira visoke odštete za za suce zbog pisanja medija.

- Imamo nedavno i presudu Europskog suda koji kaže da je to loša praksa koja potiče medije na auto cenzuru te da su suci javne osobe moraju biti izložene kritici. Kako vi gledate na to, je li to pokušaj pravosuđe da cenzurira medije u obavljanju posla - upitala ga je novinarka.

- U svakom slučaju ne bi bilo dobro da pravosuđe kroz bilo koje instrumente cenzurirati medije. Međutim, pravosuđe mora u donošenju odluka voditi računa i ukoliko je netko pretrpio duševne boli da ta mjera i da ta presuda bude donesena na nekakav primjeren način, da niti ne utječe na slobodu govora i slobodu izražavanja. Opet, s druge strane, ako se utvrdi da je u nekom postupku netko povrijeđen da se izrekne i neka sankcija...

Na pitanje reportera vrijedi li to čak i ako sudac nije imenom i prezimenom spomenut, ministar Bošnjaković je rekao da u konkretnom predmetu neće moći ništa konkretno reći, bez obzira na to što je presuda pravomoćna.

- Ja doista nisam gledao taj predmet pa vam doista o njemu ne mogu ništa konkretno reći. Ali u svakom konkretnom predmetu mora se voditi računa je li se prešla određena mjera, ali u ni jednom slučaju ne možemo i ne smijemo doći u situaciju da ugrožavamo slobodu govora koju danas imamo - konstatirao je.