Pravosudni policajci i dalje se pripremaju na štrajk, dali su rok od sedam dana Ministarstvu

Dan nakon velikog prosvjeda pravosudnih policajaca ispred Ministarstva pravosuđa i uprave u Zagrebu kojim traže povećanje plaće za 15 posto, sudjelovanje u pregovorima s Vladom te zapošljavanje dodatnih 200 pravosudnih policajaca, iz Sindikata pravosudnih policajaca Hrvatske (SPPH) poručuju da se i dalje pripremaju za štrajk.

U svom priopćenju zahvalili su na podršci svim članovima koji su došli na prosvjed, kao i drugim sindikatima koji su ih podržali te medijima, no kažu kako je na njemu bilo i “lešinara” koji su prosvjed i pojavu medija iskoristili za samopromidžbu.

- Prosvjed je organizirao SPPH u kojem su članovi ne samo pravosudni policajci već svi zaposlenici zatvorskog sustava i zaposlenici pravosudnih tijela, no neki su došli uz lažnu podršku pravosudnim policajcima. Došli su sa ciljem da bi kasnije pisali i govorili kako su se oni izborili za veća materijalna prava pravosudnih policajaca. Ni Ustavnu tužbu nisi podnijeli, a sad na veliko komentiraju i podržavaju odluku Ustavnog suda. Sada se javlja jedan reprezentativan sindikat i govori da on pregovara o povećanju plaće za pravosudnu policiju, a zaboravlja da mu je jedina dosadašnja borba bila napraviti diskriminaciju i podjelu među pravosudnim policajcima i drugim službenicima i to samo radi osobnih interesa - poručuju iz Sindikata pravosudne policije.

Napominju da je delegacija SPPH prihvatila zahtjev predstavnika Ministarstva pravosuđa i uprave o davanju roka od 7 dana poslodavcu da pripreme konačan prijedlog povećanja plaća za državne službenike i namještenike.

- Povećanje plaće bilo bi u paketu za sve državne službenike i namještenike zamišljeno kao premosnica vremenskog perioda do konačnog stupanja na snagu Zakona o plaćama. U tom dijelu apsolutno se slažemo. No, povećanje plaće recimo od desetak posto, ne rješava druge probleme pravosudne policije. I dalje nam ostaje ne dovoljan broj pravosudnih policajaca, veliki broj prekovremenih sati, prepuni zatvori, nedostatak opreme itd. - kažu iz SPPH.

Dodaju da jedna nepromišljena izjava predstavnika Ministarstva pravosuđa i uprave objavljena u nekim medijima kako pravosudni policajac s pet godina staža njihovom "analizom" ima 1300 € plaću predstavlja za njih uvredu i dolijevanje vatre na ulje. Pozivamo ga da im na sljedećem sastanku predoči platnu listu pravosudnog policajca čija je osnovna plaća 1300€.

- Javljaju nam se neki članovi i traže organiziranje novog prosvjeda idući tjedan na kojem bi gospodin svima pokazao listu tog pravosudnog policajca. Prosvjed je organiziran kao upozorenje, uvod u događanja koja slijede. Naši zahtjevi, upozorenja, ne doživljavaju se ozbiljno i takav pristup Ministarstva pravosuđa i uprave, odnosno njenih predstavnika vodi ka našoj organizaciji štrajka. Mi imamo još malo razumijevanja i strpljenja. Toliko da zajedno razmotrimo ponudu poslodavca, ako je bude, i odlučimo što nam je najbolje činiti - priopćili su iz Sindikata.