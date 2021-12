Pandemija korone od koje strahuju stanovnici svih kontinenata ne jenjava, no ipak vitalni Šime Perinić i Niko Periša, preboljeli su tu bolest koja je bila kobna za mnoge njihove vršnjake. Skupa imaju 189 godina. Šime ima 95, a Niko 94 godine.

Dane provode u zadarskom Domu za starije osobe koji imaviše od 300 korisnika. Imaju unuke i praunuke, koji im jako nedostaju. Posjeduju i potvrde da su preboljeli bolest, ali i da su se cijepili.

"Bio sam u Domu kad su me testirali. Imao sam temperaturu 38,1 stupanj Celzijev.To je bilo u kolovozu 2020. Zbog zdravstvenog stanja proveo sam u zadarskoj bolnici mjesec dana, poslije su me prebacili u Biograd. Znam što znači biti i na kisiku. Sve je ukupno trajalo mjesec i pol dana, ali ja sam se zapravo još i dobro osjećao kako je to sve moglo izgledati - prepričao nam je svoje iskustvo s koronom Niko Periša, bivši vojni policajac iz Šibenika.

Njegov prijatelj Šime, pomorski časnik u mirovini, svoj susret s koronom ne pamti po dobrom. Od početka pandemije bolest mu je bila za leđima." Dvaput sam bio u izolaciji, a mene je dohvatila u studenom 2020. Nisam se ustrašio kad su mi rekli da sam pozitivan. Čak ni temperaturu nisam imao. Cijelo vrijeme sam bio u Domu gdje sam i doživio i najtužniji dan. Cimer s kojim sam djelio sobu je umro, no to je tek bio početak. U osam dana umrla su mi još četiri prijatelja, svi su bili iz Doma", prisjetio se s tugom događaja od prije godinu dana.

Vjerujemo u znanost

Problema s memorijom i kretanjem - nemaju, prate sve vijesti, upućeni su u sve događaje iz zemlje i svijeta. Vrlo su društveni i zapravo im je teško palo da umirovljeničke dane ne mogu provesti u većem društvu. Kad su saznali da postoji mogućnost cijepljena, nisu se dvoumili ni trenutka. Naprotiv, među prvima su primili cjepivo. "Dobrovoljno, nema kako drugo, kad sam čuo da se ovo doista jako proširilo, odlučio sam se cijepiti. Vjerujem u znanost, a ne bojim vam se ja nikako ni nuspojava. Bio sam jako hladnokrvan. Zaista nemam ništa protiv, svjestan sam svega, ali iskreno rečeno nemam više što ni izgubiti", objasnio je svoj stav Šime, koji je bez supruge ostao prije 13 godina, a koji jedva čeka da ga posjeti obitelj, koja živi u Zagrebu.

Zbog novih pravila posjeta je ipak manje. I vremešni barba Niko dijeli sa Šimom isto mišljenje." Mislim da bi se svi trebali cijepiti, a kad sam rekao obitelji što planiram, posebno je kćeri bilo jako drago, bojala se za mene. Laknulo joj je, jer svaki odlazak u bolnicu za mene može biti koban. Zato su me svi odmah podržali i ohrabrili. Njima, kao i meni ništa nije sporno. Što mislim da trebam znati, saznao sam na televiziji. Čak i u Domu imamo istomišljenike, ovdje vam je malo onih koji su kontra cjepiva. Nekako mi je čak i drago da se ne sporimo još i oko toga", govori Niko.

Obojica su primila po dvije doze, a zainteresirani su i za treću. Zapravo, sami su došli po nju, i to nenajavljeno. Nisu je dobili. "Rekli su nam da još malo moramo sačekati da nije još vrijeme", objasnili su nam skoro u isti glas i dodali: "Mi smo vam sve prošli, ne bojimo se ni tih nekih loših iskustava. Svašta čovjek doživi kad ima više od 90. Teže nam pada što je sve zamrlo zbog bolesti i baš se nikako nismo nadali da ćemo nakon svega što smo prošli u životu doživjeti i ovakvu pandemiju."

Fale im šah i tombola

U međuvremenu pandemijske dane krate laganim šetnjama. Bolest je uvela i neka nova domska pravila. Ne igra se više šah ni tombola, izbjegava se svaki pretjerani društveni kontakt, a izmđu Šime i Nike pala je i mala oklada. Kladili su se, naime, u to tko će od njih dvojice doživjeti 100. godinu. Ni jedan ni drugi niti ne pomišljaju o odustajanju. Korona im je malo poremetila planove, priznaju, ali se ovaj simpatičan duo jednostavno u svom naumu ne da smesti.