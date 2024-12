Prebrojali 100 posto glasova: Milanović 49,09%, Primorac 19,35%. Idemo u drugi krug!

DIO HDZ-OVACA OSTAO DOMA

Analitičar Gjenero, pak, ističe da je strašno važno da predsjednik Milanović ipak nije izabran u prvom krugu. "Da je izabran, on bi bio plebiscitarni predsjednik, a to je u Hrvatskoj bio samo Tuđman i to za pluralizam i demokraciju nije bilo posebno dobro", rekao je Gjenero Hini.

Zanimljivim je ocijenio što je Milanović u kampanju ušao s Tuđmanovim sloganom čime je, kaže Gjenero, potpuno jasno sugerirao svoju povezanost s tim vrijednosnim sustavom. "Ako znamo da je razdoblje između 1997. i 2000. zapravo najteže za hrvatsku demokraciju, da je to vrijeme međunarodne izolacije Hrvatske, a da to isto tako Milanović mora znati, onda je jasno što zapravo stoji iza njegovog policy projekta", ocijenio je.

Kako god bilo, dodao je Gjenero, iako nije izabran za plebiscitarnog predsjednika "u razdoblju koje je pred vladom će biti dosta velikih neugodnosti jer će biti teško voditi zajedničke politike s obzirom na to da je Milanović govorio sa skepsom prema europskoj integraciji i odmakom u odnosu na euroatlantizam."

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Rezultati pokazuju da je jedan dio HDZ-ovaca ili ostao doma ili glasao za Milanovića. Ovo je vjerojatno prvi puta da HDZ-ov kandidat nije uspio dobiti većinu ni u jednoj županiji, osim u inozemstvu", kazao je Raos.

Podsjetio je i da je Ivo Josipović kada je "pomeo" Milana Bandića na izborima 2009. Bandić dobio barem Ličko-senjsku županiju, dok je Vlado Gotovac u srazu s Tuđmanom pobijedio u Istri.

U nekim je županijama, dodaje, sada bila izrazito niska izlaznost, poput Vukovarsko-srijemske županije. Formalno je Dragan Primorac bio i kandidat DP-a, a ta stranka odnosno njezin predsjednik Ivan Penava, koji je podupro HDZ-ovog kandidata, očito nije izveo svoje ljude da glasaju za Primorca, kazao je Raos.