Bit će i do 38°C, ali za vikend stiže velika promjena vremena

U većini krajeva bit će pretežno sunčano. Od sredine dana na zapadu porast naoblake te uglavnom u gorju i na sjevernom Jadranu uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, na Jadranu i južni te jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 °C.

U utorak nas čeka djelomice sunčano, ali nestabilno vrijeme. Uz mjestimice umjeren i jak razvoj oblaka vrlo su vjerojatni pljuskovi praćeni grmljavinom koji ponajprije na sjevernome Jadranu i u gorju u prvom dijelu dana mogu lokalno biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku zemlje i zapadni te sjeverozapadni, a na Jadranu jugo i južni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 °C.

Za riječku regiju upaljen je žuti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena i pljuskova.

U srijedu ujutro mjestimice u unutrašnjosti može biti magle, a prema kraju četvrtka sa zapada dolazi novo naoblačenje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo te južni. Temperatura zraka u osjetnom porastu te će ići i do 38 Celzijeva stupnja.

Za vikend pljuskovi, grmljavina, udari vjetra i pad temperature zraka za 10 do 15 stupnjeva.

