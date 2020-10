Predahnut ćemo od kiše: Topli listopadski tjedan je pred nama

Temperaturama na kopnu 'upravljat' će magla, i u mjestima gdje se dulje zadrži bit će manje toplo. Ipak, ponegdje će biti neobično toplo za ovo doba godine

<p>Nakon dugotrajnog kišovitog razdoblja tijekom kojeg je u mnogim mjestima već nadmašena prosječna količina oborine za cijeli listopad, a ponegdje su zabilježeni i novi rekordi - sljedećih će dana, vjerojatno sve do petka, listopad pokazati i svoje suho "lice".</p><p>Prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti nakon mjestimične jutarnje magle, a prolazno više oblaka uz mogućnost gdjekoje kišne kapi bit će uglavnom u utorak i srijedu na dijelu sjevernog Jadrana i Gorskoga kotara.</p><p>Najviša dnevna temperatura zraka bit će u porastu, od srijede i najniža dnevna.</p><h2>Stabilan početak novoga tjedna</h2><p>"Početkom novog tjedna jutra će na kopnu biti još maglovitija i hladnija, pa će mjestimice biti i slabog mraza, osobito po kotlinama. Magla se ponegdje može i dulje zadržavati, a nakon nje će prevladavati sunčano. U srijedu se s jugozapadnjakom smanjuje vjerojatnost magle, u gorju slijedi porast naoblake, a zamjetno raste i temperatura, pa popodne može dosegnuti i 20 °C.</p><p>Na Jadranu prevladavati sunčano, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom Jadranu od utorka povremeno umjerena naoblaka, no uglavnom će se zadržati suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i bura, a u srijedu prolazno jugo i jugozapadnjak. Temperatura u blagom porastu.", prognozirao je za <a href="https://www.hrt.hr/666935/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-18102020">HRT </a>Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.</p><p>U novom tjednu bit će još i malo toplije, i na kontinentu do 20-21.</p><p>Iako, temperaturama na kopnu “upravljat” će magla, i u mjestima gdje se dulje zadrži bit će manje toplo. Ipak, ponegdje će biti neobično toplo za ovo doba godine, piše <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a565552/Vremenska-prognoza.html">N1</a>.</p><p>Jutra će biti hladna, osobito početkom novog tjedna, pa u dijelovima unutrašnjosti može biti i mraza. No, barem će nas vrijeme počasiti sa stabilnijim prilikama, i malo ćemo predahnuti od kiše!</p>