U posljednja 24 sata, splitska policija potvrdila je da su se još dvojica navijača predala istražnim tijelima nakon utakmice Hajduk-Ajax
Predala se još dvojica torcidaša, petorica su i dalje u bijegu!
U istražni zatvor na Bilicama u posljednja 24 sata predala su se još dvojica navijača za kojima je bila raspisana potraga nakon utakmice Hajduk-Ajax, potvrdila je u utorak splitska policija koja traži još petoricu prijavljenih za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju.
Trenutno je u splitskom istražnom zatvoru na Bilicama osam navijača, dok ih je 13 u bijegu.
Za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju zbog antisemitskih i nacističkih uzvika tijekom naviječakog kortea uoči utakmice prošlog četvrtka, prijavljeno je njih 23-oje kojima je istražni sudac odredio jednomjesečni zatvor.
Policija i dalje nastavlja kriminalističko istraživanje u tom slučaju.
(Hina) xzjur
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