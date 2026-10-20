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SPLITSKA POLICIJA OBJAVILA

Predala se još dvojica torcidaša, petorica su i dalje u bijegu!

Piše HINA,
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Predala se još dvojica torcidaša, petorica su i dalje u bijegu!
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Foto: Policija
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U posljednja 24 sata, splitska policija potvrdila je da su se još dvojica navijača predala istražnim tijelima nakon utakmice Hajduk-Ajax

U istražni zatvor na Bilicama u posljednja 24 sata predala su se još dvojica navijača za kojima je bila raspisana potraga nakon utakmice Hajduk-Ajax, potvrdila je u utorak splitska policija koja traži još petoricu prijavljenih za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju.

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Foto: Policija

Trenutno je u splitskom istražnom zatvoru na Bilicama osam navijača, dok ih je 13 u bijegu.

Za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju zbog antisemitskih i nacističkih uzvika tijekom naviječakog kortea uoči utakmice prošlog četvrtka, prijavljeno je njih 23-oje kojima je istražni sudac odredio jednomjesečni zatvor.

Policija i dalje nastavlja kriminalističko istraživanje u tom slučaju.

(Hina) xzjur

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Komentari 4
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