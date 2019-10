Kolinda je objavila kandidaturu: Pričala o ratu, vjeri i Tuđmanu

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u 12 sati objavila kandidaturu i krenula u utrku za novi predsjednički mandat.

- Dragi hrvatski državljani i prijatelji. Danas objavljujem svoju kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske - rekla je.

PRATITE UŽIVO:

- Vaše povjerenje moja je snaga. Ušla sam u prvi mandat s vjerom u veliki potencijal Hrvatske kao snažne i ponosne države - rekla je predsjednica i dodala da traži od građana povjerenje za drugi mandat.

- Odluku o kandidaturi objavljujem u želji da nastavimo put zajedništva i bolje Hrvatske. Zahvalna sam svim hrvatskim ljudima koji mi daju potporu i koji vjeruju u meni. Hvala HDZ-u na čelu s Andrejom Plenkovićem i svima bez čijeg rada ja ni danas ne bih bila predsjednica. HDZ mi i danas pruža snažnu potporu za novi predsjednički mandat - rekla je predsjednica.

- Hrvatska po mjeri čovjeka. To je moj cilj, to je moja dužnost. To je dužnost svih nas! - istaknula je. Osvrnula se i na prethodni mandat.

'Hrvatsku se bolje gleda danas nego ikada prije'

- Izravni izbor je alat u vašim rukama. Predsjednik mora biti jamac demokratskih načela uvijek iznad svakodnevne politike. Izmjestila sam ured, prešla sam svaki pedalj naše predivne domovine. Učinila sam sve što je u mojoj moći kako bih riješila probleme. Pokazala sam da sam jedna od vas i da radim za vas. Inicijativom Triju mora Hrvatsku sam pozicionirala na Mediteran kamo oduvijek pripada. Uporno lobiram i zagovaram Hrvatsku u brojim razgovorima i susretima sa svjetskim liderima i posebno ističem da se za Hrvatsku danas zna - naglasila je.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Danas se Hrvatsku u svijetu gleda bolje nego ikada prije - rekla je i dodala da je izradila studiju razloga odlaska ljudi i dala brojna rješenja za problem iseljavanja Hrvata izvan Hrvatske.

- Moramo naći snage i razboritosti obnoviti vitalnost naše nacije - istaknula je. Napomenula je i kako je predložila brojne mjere za brendiranje Hrvatske i zahvalila svima koji su sudjelovali. Rekla je da očekuje da Vlada prihvati mjere koje su predložili te da će na tome ustrajati.

'1991. i 1995. jedine godine oko kojih se hrvatski narod treba okupljati'

- Sve režime koji su ubijali ljude i razarali jedinstvo sam tretirala jednako negativno, znajući da takvim režimima nema mjesta u modernoj Hrvatskoj. Iako sam zbog toga bila napadana, od tog stava neću odstupati. 1991. i 1995. jedine su godine oko kojih se hrvatski narod mora i treba okupljati - istaknula je predsjednica. Rekla je i kako promiče hrvatske vrijednosti diljem svijeta te da je to njezina dužnost.

- Iako još nemamo standard koji želimo, bitno je što smo u proteklih pet godina prestali razgovarati o krizi i počeli razgovarati o razvoju. Tomu sam kao predsjednica dala snažan doprinos i to trebamo nastaviti.

- Poticala sam i otvarala javni prostor za one najbolje među nama - hrvatske poduzetnike, pokretače, inovatore, sportaše, za hrvatsku mladost i sve one koji svojim primjerom šire optimizam i potvrđuju da Hrvatska uvijek može bolje.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Dodala je kako se borila protiv apatije i da će to činiti i dalje.

- Uvijek sam promovirala našu zemlju, i to ću činiti i dalje, bez obzira na kritike kojima to smeta - istaknula je.

Zahvalila se svim udrugama koje se bave pitanjem nestalih u Domovinskom ratu.

'Plaće moraju rasti, nema razloga da ne budu 7500 kuna neto'

Istaknula je i teme kojima će se baviti u novom mandatu - očuvanje hrvatske obitelji i očuvanje hrvatskog identiteta.

- Ono što su branitelji srcem, životima i oružjem branili, danas svi zajedno moramo čuvati i na tim temeljima nastaviti graditi budućnost. Kao predsjednica nastavit ću raditi na sigurnosti hrvatske države, državljana i granica. Snažne, dobro opremljene i časne i časnim ciljevima vođene, hrvatska vojska i policija su jamstvo sigurnosti granice, teritorija i naših ljudi. Štitit ću dostojanstvo hrvatske vojske i policije.

Dodala je kako će se posebno posvetiti mladima i obrazovanju. Ističe da se mladi Hrvati moraju moći usporediti s drugim mladima u razvijenim državama te biti kvalificirani za dobre i najbolje plaćene poslove.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Kad je riječ o plaćama, one mogu i moraju rasti! Nema razloga da prosječna neto plaća bude 7500 kuna. Neke su lokalne jedinice to dostigle! Idemo omogućiti našim mladim ljudima da ostanu ovdje. A monetarna politika i kreditna politika moraju više pogodovati hrvatskom stanovništvu. Predložit ću potrebne mjere i u tom pravcu - istaknula je.

'U pravosudnom sustavu želim skratiti postupke'

- Iseljeništvo je naš veliki kapital. Posebice želim što više stipendija mladim Hrvatima u svijetu, za školovanje, ali i za povratak i zapošljavanje u Hrvatskoj.

Osvrnula se i na pravosudni sustav.

- Pokrenut ću raspravu o reformi pravosuđa kako bi se maksimalno skratili postupci do pravomoćnosti presude. Ali puno je tu posla. No, pred nama u konačnici su obljetnice. Velike obljetnice koje moramo obilježiti na pravi način. 30. obljetnica prvih demokratskih izbora i početka stvaranja države, 25. obljetnica Oluje i 100. obljetnica rođenja prvog predsjednika Tuđmana - rekla je.

- Upravo je vjera u Hrvatsku glavni razlog zašto se kandidiram. Vjera nas je dovela do slobode, a sloboda nam pruža mogućnost da gradimo svoju domovinu uspješnijom i boljom. Odlučna sam ustrajati u očuvanju vrijednosti koje nas okupljaju, koje nas čine ponosnima što živimo u Hrvatskoj - rekla je.

Kandidaturu najavljivala od svibnja

Već je svibnju najavila da će kandidaturu objaviti "jednog lijepog, sunčanog dana", a u međuvremenu je u još nekoliko navrata najavljivala da ide u utrku, no službeno kandidaturu nije objavila.

Nagađalo se i da će ju objaviti nakon proslave Oluje obzirom da je ranije izjavila kako na proslavu želi doći kao predsjednica, a ne kao kandidatkinja. Tijekom proslave je istaknula da će "i idućih pet godina" dolaziti tamo kao predsjednica.

Ranije u srijedu joj je potporu iskazao i predsjednik HDZ-a te premijer Vlade Andrej Plenković. Istaknuo je da se predsjednica u svom mandatu angažirala na međunarodnom pozicioniranju Hrvatske, da je vodila računa o stabilnosti institucija, da su u mandatu u kojem se prati ojačali i Hrvatsku vojsku i obranu koja je jedna od nadležnosti predsjednice i misli da će dobiti većinsku potporu.