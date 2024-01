Predsjednica liječničkog sindikata: 'Vlada je kriva ako dođe do štrajka liječnika'

Predstavnici sindikata liječnika su u HTV-ovoj emisiji "Otvoreno" komentirali nove plaće liječnika i medicinskih sestara.

Rekli su kako prvi put vide predložene nove izračune plaća.

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čaić rekla je kako posljednjih dana kolegice i kolege zovu sindikat i pitaju što se događa, te im nije jasno kako je Vlada mogla dati takvu ponudu, te tom istom ponudom liječnike upravo Vlada gura u štrajk.

- Sada smo svjedoci kojekakvih poteza u medijskom prostoru, nervoznih istupa, iznošenje podataka o strane politike, kojima se liječnike pokušava ocrniti. No, to je sve već poznat scenarij - rekla je Čulinović-Čaić te dodala da su pripreme za štrajk krenule, te će se vidjeti kako će se dalje situacija razvijati. Ako dođe ipak do štrajka, građani moraju znati da je za njega odgovorna Vlada, koja ne rješava probleme za koje liječnici već godinama ukazuju.





Čulinović-Čaić komentirala je izjave ministra zdravstva Vilija Beroša koji je u središnjem Dnevniku HTV-a otkrio, prije sutrašnjeg javnog predstavljanja, koliko će iznositi nove plaće liječnika i medicinskih sestara.

Poručila je da se je izjave šokirale, primjerice da će liječnik-specijalist imati plaću tri i pol tisuće eura. Kako kaže voljela bi da to tako bude ali da je stvarnost mračnija. O takvim plaćama liječnici mogu sanjati.

Tablice, koje ministar širi po medijima, nisu predstavljene sindikatima, Ministarstvo zdravstva je danas trebalo poslati cjeloviti prikaz, ali to još uvijek sindikati nisu dobili.

Predsjednica Glavnog vijeća sindikata medicinskih sestara i tehničara Anica Prašnjak kazala je da novi iznosi plaće nisu realni da se dogode.

- To su sanje. Tu tablicu mi sada prvi put vidimo. Ovaj postotak, to ja jednostavno ne mogu vjerovati svojim očima. To je znanstvena fantastika - kazala je.