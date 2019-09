'Predsjednica nas sramoti, ja ne pjevam, nemam dobar glas'

Predsjednički kandidat Zoran Milanović gostujući na N1 govorio je o svojoj kampanji i objasnio zašto želi biti predsjednik:

- Želim biti, tu nisam da to rutinski odradim. Gledao sam, promatrao, shvatio da nitko od ljudi koje bih možda i ja podržao kao kandidate nije išao dovoljno rezolutno i odrješito. Ako je vaše mišljenje da je u Hrvatskoj normalno, da sve to skupa fercera, onda se može nastaviti na način kako se događalo zadnjih 5 godina. U Hrvatskoj je najveći problem što HDZ ima monopol vlasti, paravlasti, duboke države i to je za Hrvatsku jako štetno i to vidim kao svoj poziv da to promijenim, rekao je Milanović.

Ranije je kritizirao funkciju predsjednika. Upitan što konkretno može učiniti s te pozicije, Milanović je postavio kontrapitanje: "A s koje druge bih mogao?"

- Bio sam premijer četiri godine u periodu kad je Hrvatska ušla u EU, to nije moja zasluga, ali bilo je tako. Nakon malo više od 9 godina odstupio sam s mjesta predsjednika SDP-a. Što više treba od motiva osim želje da se stvari promijene uz one instrumente koje imate na raspolaganju?

- Predsjednik je dioničar jedne vrlo neopipljive, eluzivne kategorije, imaš autoritet i ugled ili ga nemaš. Ovo je za mene degradacija uloge, nazvao bih to cirkusom, kad ne bih imao respekta za cirkus. Ovo je jedna loša reality komedija i to treba dokinuti. Kad god je HDZ držao sve poluge u državi, Hrvatskoj nije bilo dobro, rekao je Milanović i dodao:

- Imamo predsjednicu bez karaktera, predsjednicu bez identiteta, predsjednicu koja nas sramoti.

Komentirao je zašto ne pjeva na stranačkim skupovima:

- Svjestan sam svojih ograničenja. Nemam glas, sklon sam poštedjeti ljude svojih eskapada, rekao je Milanović.

Komentirao je i situaciju oko imovinske kartice Dubravke Šuice.

- Tko sve sad radi za SDP? Sindikati, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, sad vidim da i GONG radi za SDP. Što se tiče Šuice, ona je Plenkovićev projekt. On bi trebao tražiti od nje da objavi što ima i objasni kako je to stekla. Braniti to nekim GDPR-om sad je smiješno, rekao je Milanović.

- Oni to propituju. Ovo su legitimna pitanja, ovdje nam Plenković u maniri Ilije Manorovića kaže da je sve to slučajno. Normalno je da ljudi propituju odakle jednoj profesorici iz dubrovačke gimnazije ogromna imovina, rekao je Milanović, dodavši da Sunčana Glavak, koja ga je u Saboru prozivala da i on objavi imovinsku karticu i zaradu od konzultantskih poslova, zapravo nestrpljivo čeka da Šuica izađe iz Parlamenta, kako bi ona mogla zasjesti na njezino mjesto.