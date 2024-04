Predsjednik Bocvane Njemačkoj šalje čak 20.000 slonova?

"Ako zeleni misle da sve znaju bolje, onda im treba pokazati kako je to živjeti sa slonovima. Zato treba poslati 20.000 divljih slonova u Njemačku, to nije šala", rekao je predsjednik Bocvane Mokgweetsi Masisi za njemački dnevnik Bild. On je time reagirao na najavu njemačke ministrice zaštite okoliša Steffi Lemke (Zeleni) o ograničenju i zabrani uvoza lovačkih trofeja zaštićenih vrsta iz Afrike za njemačke lovce. Masisi je ukazao na ogroman broj divljih slonova u Bocvani koji u međuvremenu čine ogromnu štetu usjevima, a uništili su i nekoliko sela.

"Lemke i Zeleni ne žive sa slonovima u dvorištu. No to se može promijeniti", rekao je predsjednik Bocvane.

Za njegovu zemlju je ulov slonova "održivo korištenje prirodnih resursa" koje koliko-toliko održava populaciju divljih slonova.

"Zabrana uvoza trofeja će samo podržati krivolov i siromaštvo", rekao je Mesisi.

I susjedna Namibija je kritizirala njemačku ministricu zaštite okoliša optužujući ju za "neokolonijalno ponašanje" i rasizam.

"Ako nam Njemačka onemogući lov bit će to jasno neokolonijalno miješanje koje se protivi međunarodnom pravu", rekao je ministar zaštite okoliša Pohamba Shifeta.

On je ukazao na osjetljiv odnos Njemačke i Namibije koja je nekad bila njemačka kolonija pod nazivom Njemačka Jugozapadna Afrika.