Trump otkazao sastanak: 'Kim je ljut i ne želim se naći s njim'

Donald Trump otkazao je sastanak s vođom Sjeverne Koreje Kimom Jong-unom, javlja Independent. Razlozi još nisu poznati.

Podsjetimo, državnici su se trebali sastati 12. lipnja u Singapuru unatoč sjevernokorejskim prijetnjama da će odustati od summita ako SAD bude inzistirao da se odrekne svojeg nuklearnog programa.

U pismu koje je Trump poslao Kimu, a koje je Bijela kuća objavila na Twitteru američki predsjednik je objasnio kako otkazuje saastanak zbog Kimovih posljednjih izjava u kojima je Kim rekao da je na SAD-u da odluči hoće li doći na 'summit ili na nuklearni obračun'.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1