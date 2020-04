Predškolci i niži razredi od 11. svibnja na nastavi i u vrtićima

Školsko bi zvono uz obvezno"dobro jutro, djeco" uskoro moglo zazvoniti u svim školama u Hrvatskoj. To uskoro, kako neslužbeno saznajemo iz izvora u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, je ponedjeljak 11. svibnja za sve učenike od

prvog do četvrtog razreda osnovnih škola. Takav je prijedlog upućen je iz Ministarstva znanosti i obrazovanja na Markov trg gdje Vlada danas, između ostalog, odlučuje i o vraćanju učenika u školske klupe.

Ministrica Blaženka Divjak je već u srijedu naglasila kako će prvo u četvrtak dati plan, potom taj plan uputiti ravnateljima, a

oni će potom biti zaduženi za provođenje mjera i organizaciju nastave. Očekuje se kako će Vlada prijedlog prihvatiti. Kako saznajemo, nakon sjednice Vlade ministrica će održati i virtualni sastanak s ravnateljima. Potom kreću

pripreme za organizaciju nastave u školskim klupama. Divjak je za sljedeći tjedan najavila i pisane upute koje će poslati na adrese škola u kojima će objasniti način praćenja i sve ono što je potrebno kako bi učenici i roditelji, ravnatelji i učitelji

te svi oni koji su u školi imali podlogu za svoje rad. Poručila je kako "škole trebaju biti opremljene tako da budu sigurne".

Vijest da će već 11. svibnja dio učenika sjesti u svoje školske klupe kod dijela učitelja je izazvala odobravanje, ali je velik broj učitelja koji se ne slažu sa ovakvom odlukom.

- Zna li ministrica da ja u svom razredu imam 28 učenika? Kako da ih udaljim na razumnu socijalnu distancu jednog od drugog. Kako da ja koja sam kronični bolesnik u jednom prostoru budem četiri, pet sati, aktivno radim i držim socijalnu distancu sa svojim učenicima? Kako će se djeci objasniti da nema druženja? Kako će to ravnatelji osigurati

provođenje nastave u ovim uvjetima? Što ako neki od roditelja, a takvih će biti, svoje dijete ne žele poslati u školu?Hoću li ja raditi fizički sa dijelom učenika u razredu, a potom virtualno s preostalim učenicima - pita se jedna od učiteljica.

Njeno mišljenje dijele i ostale s kojima smo razgovarali.

- Dosta nam je više da budemo pokusni kunići za novi eksperiment sa Savice. Ili neka donesu odluku da se svi vraćamo u školu ili neka nas pusti da odradimo do kraja što smo započeli - reklo nam je nekoliko ljutitih učitelja.