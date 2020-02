Pregledan autobus s učenicima iz Omiša, zdravi su i pušteni

Na graničnom prijelazu Pasjak u nedjelju je pregledan i propušten autobus sa srednjoškolcima iz Omiša koji se vraćaju s izleta u Italiji, i svi su zdravi, a pregledan je i propušten i drugi autobus na GP Rupa, u kojemu su splitski gimnazijalci, doznaje Hina iz primorsko-goranske policije.

Učenike omiške Srednje škole "Jure Kaštelan", koji su autobusom s višednevnog izleta u Italiji došli na GP Pasjak, pregledali su, sukladno protokolu, epidemiolog i granična sanitarna inspekcija. Utvrđeno je da su učenici zdravi i da nema potrebe za uvođenjem mjere ograničenog kretanja, doznaje Hina iz Kriznog stožera Ministarstva zdravstva RH.

U autobusu su bili 32-voje učenika omiške Srednje škole "Jure Kaštelan", četiri profesora i turistički vodič. Oko 17 sati, nakon postupanja relevantnih slovenskih službi, autobus je prešao granični prijelaz Pasjak – Starod na putu prema Omišu, naveli su Policijske uprave primorsko-goranske.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na izletu u Italiji su bili i učenici jedne splitske gimnazije, a autobus s 21-nim učenikom, četiri profesora i vodičem, kasno popodne je stigao na GP Rupa. Nakon postupanja nadležnih hrvatskih službi i pregleda učenika, autobus je propušten, naveli su iz policije.

Hrvatski učenici koji su se autobusima danas vratili iz Italije, pregledni su na graničnim prijelazima zbog pojave koronavirusa u nekim talijanskim regijama.

Beroš: Pojačat će se kontrole na granici s Italijom

Ministar zdravstva Beroš večeras je za N1 izjavio da će se pojačati kontrole na granici s Italijom.

"Apsolutno hoće, moramo biti pripremljeni. Moramo biti promišljeni", rekao je ministar Beroš u Dnevniku N1.

Dodao je da su večeras "i formalno dobili službeni dokument iz Europske agencije za kontrolu i prevenciju bolesti o onim mjerama koje se poduzimaju u Italiji. Sukladno tome mi ćemo odrediti naše mjere i način ulaska naših građana koji dolaze iz tih regija ili talijanskih građana koji ulaze u Hrvatsku, da on bude apsolutno primjeren težini situacije", naglasio je.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Najavio je i karantenu za one koji su u Italiji bili u kontaktu s oboljelima.

"Što sada planiramo s Italijom jest karantena za sve one građane koji su bili u kontaktu s oboljelima ili u neposrednoj blizini, a za sve druge građane koji dolaze iz tih regija bit će ordiniran i propisan zdravstveni nadzor uz obavezu svakodnevnog javljanja liječniku epidemiologu. To su u ovom trenutku apsolutno prmjerene mjere. Međutim, ukoliko situacija eskalira mi imamo pripremljene i različite druge scenarije za sve moguće opcija. Doista se trudimo biti maksimalno promišljeni u ovoj velikoj ugrozi", istaknuo je Beroš.

Podsjetio je da se predsjednik Vlade RH Andrej Plenković sastao danas s Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva koji ga je informirao o poduzetim mjerama i planovima za prevenciju širenja koronavirusa, radi zaštite sigurnosti i zdravlja hrvatskih građana.

Tema: Koronavirus