Velika Britanija i Europska unija nastavljaju trgovinske pregovore u petak, a obje strane upozoravaju da su im pozicije udaljene po brojnim pitanjima i da je sve izglednije da neće uspjeti postići sporazum.

Manje od dva tjedna prije izlaska Britanije iz orbite bloka, obje strane tvrde da postoje velike razlike među njima, a ribarstvo se smatra glavnim kamenom spoticanja u postizanju sporazuma koji bi zaštitio trgovinu vrijednu gotovo bilijun dolara od carina i kvota kad se okonča prijelazno razdoblje 31. prosinca.

- To je vrlo ozbiljna situacija. Ispitat ćemo svaki put do sporazuma o slobodnoj trgovini s EU-om, ali ne možemo to učiniti na štetu svog nacionalnog suvereniteta - rekao je britanski ministar obrazovanja Nick Gibb za Sky News.

Gibb je ponovio sličnu poruku koju su već poslali britanski pregovarač za brexit David Frost i premijer Boris Johnson koji je u četvrtak navečer razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

Johnsonov ured upozorio je da istječe vrijeme i da EU mora bitno promijeniti svoju poziciju.

Von der Leyen je rekla da je postignut napredak, ali da će biti "vrlo izazovno" premostiti razlike, osobito kad je riječ o ribarstvu.

Johnson i britanska vlada govore da žele dogovor, ali rado će se okrenuti i trgovati po pravilima Svjetske trgovinske organizacije, dodajući da bi to i dalje bio dobar ishod.

Britanski ministar Michael Gove rekao je u četvrtak da je šansa za postizanje sporazuma manja od 50 posto.

Sporazumom bi se osiguralo da robna razmjena koja čini polovicu godišnje trgovine EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva ostane oslobođena carina i kvota nakon 31. prosinca.

- Ovo je trenutak istine - rekao je europski pregovarač za brexit Michel Barnier u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

- Postoji šansa za postizanje sporazuma, ali put do takvog sporazuma vrlo je sužen.

- Preostalo nam je jako malo vremena, tek nekoliko sati da odradimo pregovore ako želimo da ovaj sporazum stupi na snagu 1. siječnja - dodao je Barnier.