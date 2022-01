Sastanci pregovaračkog odbora Vlade i predstavnika sindikata javnih i državne službe o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora (TKU) za službenike i namještenike, održani su u utorak u virtualnom obliku, a dogovoreno je osnivanje povjerenstva za izradu teksta sporazuma o izračunu plaća.

Sastanku su nazočili potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, priopćilo je Ministarstvo rada.

Nakon iscrpnih razgovora članovi pregovaračkih odbora složili su se s prijedlogom predstavnika Vlade o osnivanju povjerenstva za izradu teksta sporazuma između Vlade i predstavnika sindikata, kojim će se definirati dinamika, način i rokovi budućih usklađivanja osnovice za izračun plaća.

Dogovoreno je da se do idućeg sastanka predlože članovi povjerenstva za izradu teksta sporazuma o izračunu plaća.

Također, s obzirom na to da 9. veljače 2022. istječe produžena primjena kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, dogovoreno je kako će Vlada, ako do tada ne dođe do sklapanja novog kolektivnog ugovora, donijeti odluku o priznavanju, osiguravanju i isplati svih prava iskazanih u trenutno važećem kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, navodi se u priopćenju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.