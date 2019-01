Preko Facebooka one skupljaju darove za djecu iz Domova

Zahvalne smo svakome od preko 26 000 ljudi koji nas prate i koji se na svaki popis zapisuju s toliko žara. Bez njih, ova priča ne bi postojala, priča nam Mirta Kišak Koch (36), osnivačica i jedna od administratorica Facebook stranice "Čarolija darivanja".

Radi se o stranici gdje se objavljuju popisi želja djece zbrinute u domovima te starijih osoba, a svaki posjetitelj stranice može odabrati kojem će djetetu kupiti poklon. Kroz tri godine postojanja, izmamili su djeci i starijima osmijeh na lice nekoliko tisuća puta.

Odmah su se svi odazvali

Četiri administratorice Mirta Kišak Koch, Katarina Križanić (34), Silvia Sić (39) i Tereza Buconić (23) zato su i ovogodišnje dobitnice nagrade Ponos Hrvatske, a sve je krenulo u predblagdansko doba 2015. godine

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Sjećam se da sam bila u jednom dućanu i kupila sam svome sinu poklon. Počela sam tada razmišljati kako je djeci koja nemaju tu mogućnost. Nazvala sam odmah Katarinu i pitala je bi li htjela sa mnom krenuti u realizaciju projekta - kaže Mirta te dodaje kako su prvo preko društvenih mreža skupili svoje prijatelje i prijatelje prijatelja kako bi prikupili bar nešto božićnih poklona.

Mirta i Katarina prvo su kontaktirale dječji dom Klasje iz Osijeka gdje su im rekli da imaju stotinjak djece. Prvo su se uplašile da možda i neće sakupiti poklone za toliko djece, ali nisu se predale.

- Malo smo počeli razmišljati jesmo li možda s tih 100 djece uzeli prevelik zalogaj, ali priča je krenula i dobila sve bolji odaziv. U dva dana smo dobili preko 10.000 lajkova na stranici i sve je više upita stizalo. Tada smo odlučile da bi bilo dobro kontaktirati sve više domova - objašnjava Katarina.

U božićno vrijeme 2015. stranica "Čarolija darivanja" uspjela je preko Facebooka prikupiti poklone za čak 2000 djece. Međutim, bio je problem jer se djece u domovima svi sjete samo kada počne blagdansko vrijeme. Stoga su pokrenuli i Rođendansku čaroliju kojom ispunjavaju rođendanske želje djeci.

Popise dječjih želja objavljuju na stranici

Kasnije su im se na projektu pridružile još Silvija i Tereza. Kako je sve krenulo na Facebooku, tako su se i one upoznale preko društvenih mreža i stranice Čarolija darivanja. Inače, Mirta živi u Barceloni u Španjolskoj, Silvia je u Sarajevu, a Katarina i Tereza u Zagrebu. Sve četiri redovito dobivaju popise dječjih želja, objavljuju ih na stranici, prate tko je od korisnika odabrao koje dijete te ažuriraju popise.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Puno je posla tu, ali sve je transparentno. Mi nismo udruga i ne prikupljamo pomoć. Mi samo kontaktiramo s domovima i objavljujemo popise. Naši korisnici odabiru dijete i sami šalju poklon u dom - objašnjava Silvija koja se sa svojim kolegicama slaže kako im vođenje stranice ne predstavlja nikakav problem.

- Vjerujem da ćemo se sve složiti da nam slike sa suzama u očima kod starijih i veliki osmjesi kod manje djece izazovu najviše reakcija. Tada znate da ste uveselili nekoga i da je to vaš poklon sebi - složne su sve četiri.

' Najviše boli kada iz godine u godinu vidimo imena iste djece na listama'

Nedavno su krenuli i s projektom darivanja starijih osoba u domovima. Za to je zadužena Tereza koja kaže kako je to jednako veliki osjećaj usrećiti starije kao i usrećiti najmlađe.

- Mnogima od njih to je bio prvi poklon u životu. Znaju i zaplakati. Ali na njima se vidi da im je neizmjerno drago što su dobili nešto što nisu imali. Neki su tako znali poželjeti bocu žestokog pića i, vjerujte, ljudi su se na našoj stranici doslovno svađali tko će im to kupiti. Jedna starija gospođa je poželjela vreću zemlje za cvijeće kako bi imala za presađivanje. Sve su to naši posjetitelji njima omogućili - kaže Tereza.

Osim što preko stranice "Čarolija darivanja" uspijevaju osigurati poklone, Katarina ističe kako su uspjeli potaknuti mnoge i da počnu razmišljati o udomljavanju djece.

- Javilo nam se nekoliko ljudi koji su postali zainteresirani, ali mi smo ih samo usmjerili na domove. Ne znamo je li se to realiziralo - kaže Katarina, a Mirta dodaje kako ih najviše boli kada iz godine u godinu vide imena iste djece na listama.

- Voljele bismo apelirati na ljude koji donose zakone, ali i one koji možda mogu utjecati na njih da se konačno promijene stvari za djecu u domovima. Tužno je da toliko djece svoje živote provode u domovima kad ima toliko ljudi koji čekaju na posvojenje. Drago nam je zbog ove nagrade Ponos Hrvatske, ali nas najviše razveseli kada vidimo da imena nekog djeteta nema više na listi. To znači da je ono svom domu i s nekom obitelji - zaključuje Mirta.